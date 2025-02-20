Новые возможности маткапитала Ленобласти

Сколько?

- при рождении первого ребенка — 40 000 руб.

- при рождении второго ребенка — 20 000 руб.

Где можно потратить?

В магазинах-партнерах — Детский мир, Пятерочка, Озон.

Как потратить?

Перевести часть средств маткапитала на целевой электронный сертификат, который Соцзащита «прикрепит» к карте МИР.

Подать заявление на получение маткапитала по новой технологии можно будет с марта 2025 года.

Оставшуюся часть средств материнского капитала можно использовать при подтверждении целевого направления средств: со дня рождения ребенка: на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотеки, получение ребенком платных медицинских услуг и приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, получение родителем платных офтальмологических услуг, на лечение, реабилитацию и абилитацию ребенка-инвалида.

После года со дня рождения ребенка: получение ребенком образовательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, получение родителем дополнительного профессионального образования, на приобретение транспортного средства, на приобретение животных, птиц, сельхозтехники для личного подсобного хозяйства.