Гатчинские педагоги – в финале областного конкурса
Объявлены финалисты Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства в номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года». Среди них - гатчинские педагоги Михаил Солонников и Анна Литвинова.
Номинация «Учитель года»
Михаил Солонников, учитель русского языка и литературы Елизаветинской школы Гатчинского муниципального округа
Юлия Бабич, учитель биологии Муринского центра образования №2 Всеволожского района
Ксения Покровская, учитель технологии школы №10 Выборгского района
Татьяна Колбасова, учитель начальных классов Пустомержской школы Кингисеппского района
Елена Гашицкая, учитель начальных классов Рассветовской школы Лодейнопольского района
Екатерина Дубонос, учитель английского языка Новосельской школы Ломоносовского района
Ольга Сальникова, учитель русского языка и литературы Важинского образовательного центра Подпорожского района
Виктория Арбузова, учитель математики школы №6 Сосновоборского городского округа
Юлия Баун, учитель истории и обществознания школы №6 Тихвинского района
Алина Московская, учитель начальных классов школы № 2 г. Никольское Тосненского района
Номинация «Воспитатель года»
Анна Литвинова, воспитатель Центра развития ребенка – детского сада №26 Гатчинского муниципального округа
Мария Кононова, воспитатель детского сада №8 комбинированного вида г. Пикалёво Бокситогорского района
Наталия Тимошкина, воспитатель детского сада №8 «Сказка» г. Волхов
Евгения Щекунских, воспитатель дошкольного отделения №2 Центра образования «Кудрово» Всеволожского района
Екатерина Дударенко, воспитатель детского сада №4 г. Выборг
Наталья Воронина, музыкальный руководитель Центра развития ребёнка — детского сада г. Кингисепп
Елена Межалс, воспитатель детского сада №12 Киришского района
Наталия Уткина, воспитатель детского сада №8 Ломоносовского района
Ольга Ерёмич, воспитатель детского сада №1 Лужского района
Елена Бакулина, воспитатель детского сада «Рябинка» Тихвинского района
Ленинградский областной конкурс профессионального педагогического мастерства является важным событием в образовательной сфере региона, объединяя талантливых педагогов, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма, инновационный подход к обучению и воспитанию, а также преданность своему делу.
Желаем всем финалистам удачи и вдохновения!
По информации Комитета образования Ленинградской области