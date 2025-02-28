Ленинградские казаки помогают защитникам в зоне СВО

Более 70 тонн гуманитарного груза собрано и доставлено в зону проведения Специальной военной операции в 2024 и текущем годах казаками Ленинградской области. Это средства медицины, генераторы,квадрокоптеры, автомобили повышенной проходимости, автобус, мототранспорт, радиостанции. В общей сложности за 2024 год по настоящее время организовано 17 доставок.Особенно активно участвуют казаки казачьего хутора «Новотосненский».

С началом проведения Специальной военной операции казаки ОКО «Областной отдел» служат в подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации и добровольцами в сформированных казачьих батальонах.

21 казак из них представлен к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные на поле боя, медалям «За отвагу», «Суворова», «За укрепление боевого содружества», «За воинскую доблесть», «Терского казачьего войска».

Организована поддержка наших бойцов находящихся на излечении в военных госпиталях Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также членов их семей и близких. Так, в октябре прошлого года казаки Тосненского района помогли в заготовке дров для семей участников СВО и ведении домашнего хозяйства.

Казаками ОКО «Областной отдел»организованно изготовление маскировочных сетей, окопных свечей, войлочных стелек и другой необходимой бойцам продукции.

Казаки и воспитанники ВПО «Отчий край» приняли участие в военно-патриотическом фестивале «Будни СВО».

Также на заседании Рабочей группы по делам казачества в Ленинградской области обсуждались вопросы увеличения количества казачьих кадетских классов, повышения численности казачьих обществ, создания ДНД в Волховском, и Сланцевском районах Ленинградской области.

Запланированы увеличение численности дружинников в казачьих обществах действующих в приграничных районах Ленинградской области. Основными из которых будут казачьи общества уже имеющие опыт в этой работе.

Будет пересмотрен механизм распределения субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям для стимулирования участия казаков в составе ДНД в охране государственной границы.