Борис Дёмин приготовил подарок женщинам

Впервые художественный руководитель «Гатчинской Романсиады» даст сольный концерт на сцене уютного концертного зала Гатчинской детской музыкальной школы имени М.М. Ипполитова-Иванова.

Как отметил сам артист, в этой программе он постарается исполнить именно те песни и романсы, которые особенно полюбились публике. Среди них – «Гранатовый браслет», «Два сердца», «Метель» и др.

В качестве гостя программы на сцену выйдет хорошо известная гатчинцам петербургская певица, лауреат «Гатчинской Романсиады» Светлана Мудрецова.

Вместе с Борисом Дёминым на сцене выступят музыканты виртуозы-солисты инструментального ансамбля «Золотой состав» под управлением Дины Каминской.

Начало концерта «Весенний. Мартовский. Тёплый...» в воскресенье, 9 марта, в 16.00. Билеты на сайте: https://quicktickets.ru/gatchina-romansiada/s12