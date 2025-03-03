Ленинградский конкурс «Герои Команды 47» собирает участников

О запуске образовательного проекта по образцу федеральной программы «Время героев» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 23 февраля на форуме «Защитники Отечества».

Сегодня исполняется ровно год с момента, как по инициативе президента России Владимира Путина была запущена программа «Время героев». В органах власти Ленинградской области уже проходят практику участники федерального отбора.

Прием заявок на региональную управленческую программу для ветеранов СВО – «Герои Команды 47» продлится месяц. Летом первые 47 слушателей приступят к занятиям, чтобы по результатам обучения войти в кадровый резерв Ленинградской области и занять управленческие должности в органах власти, муниципалитетах и на предприятиях.