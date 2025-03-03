Ленобласть бьет инвестиционные рекорды

«Промышленные инвестиции — надёжный фундамент для улучшения качества жизни людей. У Ленинградской области объем вложений в основной капитал в 2024 вырос на треть — до 1 триллиона 110 миллиардов рублей. Таких цифр регион еще никогда не достигал. Важно, что совокупный показатель достигнут не за счет одной группы компаний или одной отрасли. В регионе уверенно себя чувствуют и развиваются обрабатывающие предприятия, химический кластер, логистика и АПК», – отметил глава региона.

В Ленинградской области реализуются важнейшие для продовольственной и технологической безопасности страны проекты.

В АПК в 2024 году было введено сразу несколько знаковых проектов, среди которых 6 птичников птицефабрики «Роскар».

Реализуются газохимические проекты в Кингисеппском районе, проекты «Еврохим Северо-Запад 2», расширение мощностей волховского филиала «Апатита», также продолжаются инвестиции в портовую инфраструктуру.