Ленобласть поддерживает перевод автомобилей на газ

Программа льготного переоборудования транспорта на природный газ действует в регионе с 2020 года. Сервисные центры, ведущие такие работы, получают субсидии и предоставляют скидки на переоборудование владельцам транспортных средств. В комитете по транспорту Ленинградской области пояснили, что в 2025 году из бюджета выделено 43,8 млн руб.

Также сегодня правительство РФ приняло решение увеличить объём субсидирования расходов владельцев грузовых автомобилей при переводе грузового транспорта с традиционных видов топлива на природный газ (метан). Максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей увеличен до 1 млн рублей.

Одновременно с мерами государственной поддержки «Газпром газомоторное топливо» предлагает несколько программ, по которым жители Ленинградской области могут сэкономить на переоборудовании и заправке автомобиля.

Природным газом транспорт можно заправить в Тихвине, Тосно, Кингисеппе, Подпорожье, Волхове, Сосновом Бору, Пикалево, Всеволожском и Гатчинском районах.