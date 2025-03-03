На Госуслугах заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы.

Защитите себя от мошенников! Воспользуйтесь сервисом на Госуслугах, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов.

Как это работает

В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Наличие запрета можно проверить.

Что можно запретить

Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом на Госуслугах можно по своему усмотрению ограничить выдачу полностью или частично. Например, можно запретить дистанционное оформление кредитов. В этом случае заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.

Ограничения

Возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключённые договоры.

Как снять самозапрет

Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на Госуслугах. Понадобится электронная подпись. Создать её можно в приложении «Госключ». Так обеспечивается дополнительная защита от мошенников.

Самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю. Затем при необходимости можно установить новый запрет.