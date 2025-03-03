Советы рыболовам

Запомните:

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3-х дней, то прочность льда снижается на 25 %.

Перед тем, как отправиться на рыбалку нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, уточнить прогноз погоды. Необходимо обязательно иметь при себе заряженный мобильный телефон. В плохую погоду или видимость от рыбалки лучше воздержаться.

1. Определите с берега маршрут движения.

2. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей; могут быть трещины; подо льдом может быть воздух.

3. Не выходите на темные участки льда – они быстрее прогреваются на солнце и быстрее тают.

4. Следует помнить, что безопасным для перехода является прозрачный лед с зеленоватым или голубоватым оттенками и толщиной не менее 10 см для одного человека. Если вы идете группой, то расстояние должно быть не меньше 5 метров друг от друга.

5. Исключите употребление спиртных напитков, алкоголь притупляет внимание и реакцию, в состоянии опьянения невозможно адекватно оценить ситуацию и степень ее опасности.

6. Если вы на лыжах, идите по проложенной лыжне, крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от них избавиться), лыжные палки несите в руках, петли палок не надевайте на кисти рук.

7. Рюкзак повесьте на одно плечо.

8. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бейте ею лед перед собой - лучше сбоку. Если после первого удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с которого пришли скользящими движениями.

10. Не подходите к другим рыболовам ближе чем на З метра.

9. Не приближайтесь к тем местам, где во лед вмерзли коряги, водоросли, воздушные пузыри,

10. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами.

11. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.

14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, широкую доску.

12. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились.

13. Не делайте около себя много лунок.

14. Если вы стали свидетелями происшествия на льду водного объекта, незамедлительно звоните на единый номер вызова экстренных служб – 112.

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области

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