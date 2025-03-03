В пользу минобороны перечислено более полумиллиарда рублей долга

Организации заключили контракты. Однако предприятие нарушило сроки выполнения обязательств по государственному оборонному заказу, что привело к образованию неустойки. В результате задолженность судостроительного завода перед министерством обороны Российской Федерации достигла внушительной суммы – 561,7 млн рублей.

Исполнительный документ поступил в специализированное отделение судебных приставов по Ленинградской области ГМУ ФССП России.

Сотрудник службы уведомил руководство завода о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае игнорирования решения суда, к ним будут применены меры принудительного исполнения.

Однако должник не исполнил требования должностных лиц ведомства, в связи с чем судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банках. Необходимая для погашения задолженности сумма списана со счета.

В настоящий момент денежные средства перечислены в пользу министерства обороны Российской Федерации.

Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП России) - новый территориальный орган службы судебных приставов создан для принудительного исполнения исключительно особо важных исполнительных документов.

Сотрудники управления взыскивают уголовные штрафы со взяточников. Обращают нажитое коррупционным путем имущество в доход государства. Помимо этого, судебные приставы ГМУ ФССП России взыскивают платежи в госбюджет и задолженности в крупном размере — свыше 100 млн рублей.

Также в их ведении находятся исполнительные документы неимущественного характера в отношении государственных органов. Как правило, это социально значимые судебные решения в пользу незащищенных категорий населения о предоставлении жилья, лекарственном обеспечении, создании комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Аппарат управления ГМУ ФССП России находится в г. Москве. В состав «особых» судебных приставов включены более 80 подразделений из разных федеральных округов. Подчиняются они напрямую Главному межрегиональному (специализированному) управлению Федеральной службы судебных приставов.

Официальные паблики ГМУ ФССП: https://r98.fssp.gov.ru/ ; https://t.me/gmu_fssp ; https://vk.com/gmu_fssp