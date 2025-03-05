Татьяна Бездетко посетила ветеранов Великой Отечественной войны

«По приглашению главы Сяськелевского территориального управления Елены Федоровой приняла участие во вручении на дому памятных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Вместе с нами приветствовали тружеников тыла, блокадников, бывших малолетних узников фашистских концлагерей военнослужащие в/ч 41480, учащиеся Пламенской школы, представители Сяськелевского культурно-досугового центра», — прокомментировала Татьяна Бездетко.

В этот особый год мы должны активно поддерживать инициативы по увековечению памяти о погибших и живущих ветеранах, передавая молодому поколению истинные ценности, за которые они сражались, это одни из ключевых компонентов Народной программы Партии «Единая Россия».

«Каждому ветерану — не только почет и уважение, но и мини-концерт на дому с песнями, стихами и частушками. Спасибо всем: и тем, кто трудился и сражался во имя Родины, и тем, кто не скупится на доброе слово сегодня!», — отметила Татьяна Бездетко.

Указом Президента Российской Федерации 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества, что напоминает нам о важности исторической памяти и ценности мира. Участники Великой Отечественной войны являются примером истинного патриотизма и любви к Родине.

Наша задача — помнить и почитать героев прошлого!