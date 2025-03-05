Учебники на русском языке - для партнерского региона в Киргизии

Просветительский гуманитарный груз сегодня передал Александр Дрозденко на встрече с представителем в Ленинградской области полномочного представителя Президента Киргизской Республики в Чуйской области Вячеславом Красиенко.

«За последние годы число желающих изучать русский язык в Киргизской Республике растет. Мы откликнулись на просьбу Чуйской области и собрали книги для учебных заведений партнерского региона. Наш просветительский груз — это подспорье в подготовке к экзаменам на знание истории и русского языка. Кроме того, мы готовы подготовить квоту на обучение в ЛГУ имени Пушкина для студентов из Киргизской Республики, которые будут учиться на преподавателей русского языка и литературы», — отметил Александр Дрозденко.

Также стороны обсудили планы по совместным мероприятиям к годовщине 80-летия Великой Победы.

Книги и тираж тетрадей исторической серии «Прадедушкины медали» Баира Иринчеева для образовательных учреждений Чуйской области и общественных объединений российских соотечественников, зарегистрированных на территории Киргизской Республики помогли собрать районные библиотеки и книгоиздательские компании-партнеры Ленинградской области. Поручение по продвижению русского языка за рубежом дал Президент России Владимир Путин.