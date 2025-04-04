Ленобласть совершенствует антикоррупционную работу

Важность слаженной работы органов власти, надзорных, правоохранительных и контрольных органов на региональном и муниципальном уровне по проведению антикоррупционной политики отметила первый вице-губернатор Ленинградской области — руководитель администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области Алла Астратова, открывая заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области.

На заседании был рассмотрен проект доклада о деятельности в области противодействия коррупции в Ленинградской области в 2024 году.

Информацию представила заместитель руководителя Администрации Губернатора и правительства Ленинградской области — начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Анастасия Аносова.

В 2024 году в регионе непрерывно совершенствовались организационная и правовая системы противодействия коррупции, в соответствии с Планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы, предусматривающим и мероприятия Национального плана.

В 2024 году в Ленинградской области проводилась работа с обращениями граждан и сообщениями, поступившими на круглосуточную телефонную линию «Противодействие коррупции».

Во исполнение распоряжения губернатора Ленинградской области проведено 10 выездных проверок антикоррупционного аудита районов. Проведена серия просветительских мероприятий для гражданских и муниципальных служащих. Для представителей предпринимательства организованы 7 круглых столов по юридической безопасности ведения бизнеса.

Проведен конкурс видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции» среди учеников 9-11 классов Ленинградской области, организовано тематическое мероприятие «Сделай свой выбор! Скажи коррупции – «Нет!»» в рамках межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога».

Для педагогов общеобразовательных организаций проведен конкурс лучших практик организации антикоррупционного просвещения «Школа – территория антикоррупционного просвещения».

В 2025 году мероприятия в области противодействия коррупции продолжены в рамках исполнения Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 годы.

После утверждения доклад будет размещен на официальном интернет-портале администрации области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции».

Также на заседании комиссии рассмотрены результаты деятельности Приозерского района в сфере противодействия коррупции и информация о мерах, принимаемых по противодействию коррупции при осуществлении государственного жилищного надзора и контроля на территории Ленинградской области в 2024 году.