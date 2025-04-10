Доплаты к пенсии в 2025 году

Действующее законодательство содержит условия о том, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера как в целом по России, так и в регионе проживания пенсионера. Если назначенная пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера, назначают социальную доплату: федеральную или региональную. Региональная доплата назначается в случае, если значение прожиточного минимума в регионе выше федерального значения. Региональная доплата предназначена для того, чтобы величина пенсии достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации, где проживает пенсионер. Размер прожиточного минимума пенсионера в целом по России сейчас составляет 15 250 р, в ряде регионов региональное значение выше федерального (например, в Камчатском крае – 26 841 рубль).

При ежегодном увеличении размера регионального прожиточного минимума назначение доплаты происходит автоматически, заявления подавать не требуется.

Также на величину пенсионного обеспечения оказывает районный коэффициент, применяемый в отдельно взятой местности в связи с проживанием в особых/тяжелых природно-климатических условиях (например, в Свердловской области районный коэффициент 1,15 или 1,2, в Магаданской-1,7). За счет применения повышающего коэффициента увеличивается фиксированная (базовая) часть пенсии. К той части пенсии, которая формируется за счет пенсионных баллов, районный коэффициент не применяется.

На уровне региона могут быть свой дополнительный перечень льгот для пенсионеров. В том числе в виде денежных выплат (субсидии, компенсации, льготы и скидки) и натуральном выражении (продуктовые наборы, топливо, одежда, бесплатные культурно-развлекательные/образовательно-просветительские мероприятия). Денежные выплаты чаще всего реализуются в виде компенсаций/субсидий, освобождения от части расходов на услуги ЖКХ, льготного проезда в муниципальном транспорте, налоговых преференции. Региональные льготы могут быть разнообразны и отличаться в зависимости от места проживания пенсионера.

Получение региональных льгот не сокращает перечень того, что полагается на федеральном уровне: ЕДВ/НСУ, повышение базовой части пенсии в связи с достижением 80 лет или инвалидностью, доплата за иждивенцев, увеличение базовой пенсии за северный/сельский стаж и ряд других.