«Единая Россия» провела панельную дискуссию на форуме «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»

В регионах, где взаимодействие с муниципалитетами выстроено правильно, где есть единая команда, идёт активное развитие, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Я всегда был сторонником того, что Россия состоит из субъектов, субъекты - из муниципалитетов. И чем сильнее сегодня муниципалитеты, тем сильнее наши регионы, тем сильнее страна. Как сказал Глава государства, вы - именно те люди, которые непосредственно работают с населением. Вы каждый день решаете проблемы, которые перед вами ставят наши граждане», — сказал секретарь Генсовета.

Он обратил внимание на необходимость усилить участие муниципальных депутатов и регионов в целом в законодательной работе, поскольку на федеральные законопроекты, касающиеся полномочий регионов, часто поступает небольшое количество отзывов. Слаженная коммуникация, по мнению Владимира Якушева, позволит избежать ситуаций, когда при принятии законов на федеральном уровне возникают противоречия с полномочиями регионов и муниципалитетов.

«Когда мы говорим о том, как должна быть устроена жизнь на «земле», таких отзывов должно быть 89. Каждый субъект РФ, законодательное собрание, обладая правом законодательной инициативы и имея право делать отзывы на такие законодательные инициативы, обязательно этим правом должны пользоваться. Тогда, принимая законы, вы не будете удивляться, когда этот закон будет приходить на места. В этих процессах вы должны быть более активными. Взаимосвязь между муниципальными депутатами, в том числе — муниципальными депутатами «Единой России», депутатами, которые работают в региональных заксобраниях, депутатами, которые работают и представляют «Единую Россию» в Госдуме, должна чётко работать», — подчеркнул секретарь Генсовета.

Владимир Якушев предложил организовать постоянное обучение муниципальных депутатов, в том числе, на площадке Высшей партийной школы. Её филиалы планируется открыть в 10 регионах страны. Отдельно Владимир Якушев остановился на исполнении народной программы.

«В 2021 году, когда мы шли на выборы с народной программой, огромная работа была проделана именно в муниципальных образованиях, когда мы собрали все предложения от наших граждан и реализовали это всё в программном документе. На данный момент мы на 80% народную программу выполняем. И, конечно, когда мы будем разговаривать с нашими гражданами, то честно и откровенно должны сказать о том, что у нас не получилось, и как дальше быть, чтобы отработать эти показатели на 100%. В рамках избирательной кампании в 2026 году мы должны собрать все предложения и с новой программой 2026-2031 пойти на выборы, где точно так же отразить все пожелания с мест, которые мы соберём», — сказал секретарь Генсовета.

Он добавил, что при работе над новым программным документом «Единая Россия» намерена максимально задействовать возможности молодёжи, в том числе, «Молодой Гвардии Единой России».

Участники из регионов поделились своими успешными практиками и наработками.

От Ленинградской области приняла участие в форуме заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк.

«Этот форум — не просто профессиональный диалог, это подтверждение высокой значимости местного самоуправления в развитии государства. Сегодня, в День местного самоуправления, мы особенно ясно понимаем: сила России — в сильных территориях, а сила территорий — в вовлеченных, ответственных, компетентных людях. Муниципалитеты — это та точка соприкосновения власти и жителей, где формируется доверие к власти, государству. И именно от качества этой работы зависит насколько комфортно и безопасно чувствует себя человек на своей малой Родине», – прокомментировала Анна Данилюк.

В заключение Владимир Якушев подчеркнул, что если вся партийная инфраструктура начнёт прислушиваться к пожеланиям жителей, то все выборные кампании «Единая Россия» будет проходить очень легко - при высокой поддержке людей.