Президентская библиотека приглашает к участию в «Диктанте Победы»

Участвовать в диктанте можно очно на площадках по всей стране и за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Акция направлена на повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодёжи, формирование у подрастающего поколения нравственных ценностей, основанных на исторической правде о реальных событиях Великой Отечественной войны.

В рамках реализации информационного партнёрства на сайте акции диктантпобеды.рф размещены ссылки на тематические электронные коллекции Президентской библиотеки, посвящённые истории Великой Отечественной войны: «Вторая мировая война в архивных документах (комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов)», «Память о Великой Победе», «Оборона и блокада Ленинграда», «1945 год: от войны к послевоенному миру», «А. И. Покрышкин (1913–1985)».

Организаторами Комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах» в соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года выступают Федеральное архивное агентство (Росархив), Управление делами Президента Российской Федерации и Президентская библиотека. Объём Комплекса на сегодняшний день составляет более 15 тыс. материалов: карт, схем, периодических печатных изданий, фотографий, кинохроники за период с января 1933 по февраль 1945 года.

Масштабная электронная коллекция Президентской библиотеки «Память о Великой Победе» включает официальные документы, фото- и кинохронику, газеты военного времени, книги, издания агитационно-пропагандистского характера, сборники статей, свидетельства участников боевых сражений и тружеников тыла, их личные документы, изображения боевых и трудовых наград, памятников и мемориальных комплексов.

В коллекции «Оборона и блокада Ленинграда» представлено обширное собрание различных источников, включающее официальные документы, газеты, блокадные карточки, листовки, памятки, открытки, фото- и кинохронику. Особую ценность представляют электронные копии материалов из личных архивов жителей Санкт-Петербурга: фотографии, удостоверения, интервью, рисунки, а также личные записи горожан в период блокады.

Материалы коллекции «1945 год: от войны к послевоенному миру» рассказывают о событиях переломного года в истории XX века, когда окончание Второй мировой войны положило начало политическим, военно-стратегическим, экономическим и идеологическим изменениям, которые привели к новому мировому устройству.

Электронная коллекция «А. И. Покрышкин (1913–1985)» посвящена выдающемуся советскому лётчику-асу, который прославился на полях сражений Великой Отечественной войны, трижды Герою СССР Александру Ивановичу Покрышкину. В коллекцию вошли исследования, архивные документы, фотографии и аудиовизуальные материалы, рассказывающие о его жизни и деятельности, а также о сохранении памяти об этом великом человеке.

В 2024 году Диктант Победы проходил в 61 стране, в акции приняли участие более двух миллионов человек на 28 тысячах площадок. Исторический тест в прошлом году офлайн писали на космодроме «Плесецк», на бортах самолётов, на единственной в мире плавучей АЭС «Академик Ломоносов» в Чукотском автономном округе, в музеях, библиотеках, университетах, школах по всей стране.

Планируется, что в 2025 году в Диктанте Победы примут участие жители 80 стран. Центральной площадкой для проведения акции традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

На официальном сайте акции – диктантпобеды.рф – 25 апреля можно будет пройти тестирование в онлайн-формате.