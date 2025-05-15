От Белграда до Гатчины: столица Ленобласти в объективах сербских тележурналистов

Сербский телеведущий Бошко Козарски и его брат, оператор Савва, создали уникальный проект, над которым работают с 2022 года при поддержке Русского дома в Белграде. Их сериал о путешествиях выходит на сербском телеканале «Balkan Trip TV» и на YouTube-канале проекта, завоевав популярность у миллионов зрителей.

В прошлом году «Культуриста» выиграла премию Русского географического общества «Хрустальный компас» в номинации «Общественное признание» и стала единственным иностранным ТВ-проектом в десятке лидеров, набрав почти 28 тысяч голосов в российском онлайн-голосовании.

Впереди у журналистов большой путь – от Москвы до Дальнего Востока. Гатчинские выпуски ждем в октябре-ноябре.