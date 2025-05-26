Что важно знать и делать в случае ДТП с диким животным

Нашумевшая история с лосенком Илюшей, который выскочил на дорогу и был сбит 19 мая у населенного пункта Княжье Озеро под городом Истра, привлекла внимание СМИ и вызвала общественный резонанс. К сожалению, для лосенка эта история закончилась печально – животное не выжило на операционном столе.

А 26 мая в Ленинградской области на 169 км автодороги «Кола» 41-летний водитель «Мицубиси Аутлэндэр» совершил наезд на неожиданно выбежавшего на трассу лося. От удара автомобиль выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с двигавшимся автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» погиб на месте происшествия, его 39-летний пассажир получил ушибы, но от госпитализации отказался. Также травмы получили водитель «Мицубиси» и трое его пассажиров: 42-летняя женщина и двое детей, 8 и 14 лет. Все четверо были госпитализированы.

Столкновение с животным может привести к неблагоприятным последствиям и для автомобилиста. Помимо получения серьезных травм вплоть до летального исхода, а также необходимости ремонта автомобиля, за сбитое животное еще придется заплатить штраф. Согласно ст. 4 № 52-ФЗ «О животном мире», дикие животные являются государственной собственностью. Отсюда следует, что ущерб за сбитое животное в обязательном порядке необходимо возмещать государству. Более того, существует официальный «прайс-лист» – размер ущерба определяется «Методикой исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам», утвержденной приказом Минприроды России.

Так, за сбитого медведя придется заплатить 60 тыс. рублей, за лося, сибирского горного козла или овцебыка – 80 тыс. рублей, кабан обойдется в 30 тыс. рублей, кроты и суслики в 100 рублей.

Согласно российскому законодательству, столкновение с животным попадает под определение ДТП, в результате которого пострадали люди или был причинен вред имуществу. Если у водителя есть полис ОСАГО, компенсацию за сбитое животное выплатит страховая компания. Если же обязательная «автогражданка» отсутствует, автовладельцу придется возмещать ущерб из собственного кармана. Однако важно помнить, что полис ОСАГО не покроет ремонт автомобиля, для этого у водителя должен быть договор каско, сообщает пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Чтобы получить от страховщика компенсацию за сбитое животное, водителю необходимо выполнить ряд условий. При наезде на животное следует остановиться, включить «аварийку» и выставить знак о ДТП. Затем нужно убедиться, что вашему здоровью и здоровью пассажиров ничего не угрожает. Если пострадавшие есть, необходимо вызвать скорую помощь.

Кроме того, как и в случае с обычным ДТП, следует вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы зафиксировать происшествие (даже если сбитое животное самостоятельно покинуло место столкновения).

Протокол автоинспектора станет основанием для возмещения ущерба страховой. Важно как можно раньше связаться со своей страховой компанией и сообщить о ДТП. Фотографии с места происшествия также войдут в рассмотрение страхового случая.

Оставление места происшествия со сбитым животным накладывает на участника аварии такую же ответственность, как в случае с ДТП с другим автомобилем, и может грозить нарушителю лишением прав на срок до полутора лет.

О возможном столкновении с животным на дороге сообщают специальные знаки. Они требуют от водителя повышенной концентрации внимания, снижения скорости и соблюдения дистанции в местах их установки.

Фото ГУ МВД России по СПб и Ленобласти