Ленинградцы могут оформить категорию земли в любом МФЦ без привязки к границам района

Услуга по отнесению земель или земельных участков к определённой категории позволяет определить допустимые способы использования конкретного участка, включая возможность строительства жилых объектов или ведения сельского хозяйства.

Раньше для этих целей гражданам требовалось обращаться в районные администрации по месту расположения земельных участков. Теперь заявители могут обращаться в любой филиал, отдел или удаленное рабочее место за данной услугой, не привязываясь к району, где расположен этот участок.

До конца 2025 года ГБ УЛО «МФЦ» планирует расширить перечень муниципальных услуг, предоставляемых по экстерриториальному принципу.