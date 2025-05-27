Ленинградцы могут оформить категорию земли в любом МФЦ без привязки к границам района
Оформить муниципальную услугу по определению категории земельного участка можно в любом МФЦ Ленинградской области - без привязки к границам района.
Рубрики: Общество
Услуга по отнесению земель или земельных участков к определённой категории позволяет определить допустимые способы использования конкретного участка, включая возможность строительства жилых объектов или ведения сельского хозяйства.
Раньше для этих целей гражданам требовалось обращаться в районные администрации по месту расположения земельных участков. Теперь заявители могут обращаться в любой филиал, отдел или удаленное рабочее место за данной услугой, не привязываясь к району, где расположен этот участок.
До конца 2025 года ГБ УЛО «МФЦ» планирует расширить перечень муниципальных услуг, предоставляемых по экстерриториальному принципу.
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