СВОи вышли на проверку

«Доступность для людей с ограниченными возможностями – обязательное требование ко всем современным инфраструктурным проектам. И сейчас мы в Ленинградской области проверяем, насколько это требование выполняется в реальности. Очень важно, что вовлечены именно ребята, вернувшиеся с СВО. Потому что ветераны боевых действий всегда составляли настоящие сплочённые братства, и сейчас к этой важной общественной миссии они относятся не как к формальности, а как долгу перед боевыми товарищами», — отметил Александр Дрозденко.

Объекты, которые пройдут контроль, получат знак «Проверено СВОими».

Очередным районом, куда пришел масштабный проект «Проверено СВОими» стал Приозерский. На объекты вышли ветераны Юрий Севастьянов, Андрей Орехов и Евгений Туркотенко.

В ходе проверки «экзамен» успешно сдали Центр социальной защиты населения Приозерска, Приозерский районный киноконцертный зал, Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения, физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс «Юность».

Главные проблемы — пороги в дверных проёмах более 1,5 сантиметров, которые могут стать серьёзным препятствием для инвалидов-колясочников и недостаточно удобные пандусы.

Все выявленные недостатки — администрация обещала устранить максимально быстро.

Рекомендации, как адаптировать тот или иной объект будут давать специалисты Кластера комплексной реабилитации и адаптации ветеранов СВО.

Проверки продолжатся в других районах Ленинградской области.