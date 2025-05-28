Для семей Ленинградской области открылась регистрация на конкурс «Это у нас семейное»

Президент России Владимир Путин поддержал запуск и отметил успехи проекта. Второй сезон будет посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе. В первом сезоне проекта приняли участие почти 600 тысяч россиян, из них – более восьми тысяч жителей Ленинградской области. Регистрация семейных команд на сайте этосемейное.рф продлится до 27 июля.

О запуске второго сезона конкурса «Это у нас семейное» стало известно во время заседания Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», председателем которого является Президент России Владимир Путин. Во время разговора с семьей победителей проекта Крючковых глава государства отметил положительный эффект конкурса «Это у нас семейное».

«Конкурсный принцип доказал свою эффективность и был применен в других проектах платформы, которые теперь создают новые возможности не только для управленцев, а для всего российского общества. Вот, например, конкурс «Это у нас семейное» – получился, очевидно получился: 600 тысяч людей, по-моему, там. Это о чем-то говорит, правда? Получился», – отметил Президент России, председатель Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимир Путин. – Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Но когда проходит мероприятие подобного рода – это что такое? <...> Это то, что делает семью, и большую семью, модной. Все это вместе укладывается в те усилия государства, которые предпринимаются на протяжении всего последующего времени. И мы планируем эту политику продолжать. <...> Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд», – сообщил глава государства.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин уточнил, что подготовка ко второму сезону конкурса завершена в соответствии с ранее данным поручением президента. Он обратился к главе государства с просьбой разрешить запуск нового сезона.

«Конечно», – ответил Президент России.

Глава президентской платформы Андрей Бетин также отметил, каким значимым стал проект для всех россиян: «Проект показал, насколько россияне ценят возможность укреплять семейные узы и создавать собственные традиции. Это позволило многим семьям с гордостью взглянуть на свою историю, укрепить связь поколений. Уверен, нас ждет встреча с уникальными, вдохновляющими семьями, которые являются настоящей гордостью нашего Отечества. Новый сезон будет посвящен укреплению культурного кода России, тем незыблемым духовно-нравственным ценностям, которые делают нас единым народом. Современная Россия – это страна, где традиции предков живут в сердцах молодежи, где историческая память – наш компас, а уважение, единство и поддержка – основа нашего общества. Приглашаю каждую российскую семью принять участие в этом замечательном конкурсе, который, я уверен, подарит вам не только незабываемые моменты, но и поможет осознать свою роль в укреплении будущего нашей страны».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, член Наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» Татьяна Голикова отметила, что в этом году конкурс «Это у нас семейное» вошел в национальный проект «Семья».

«Я хочу сказать, что это уникальный конкурс, уникальное единение, невероятно эмоциональное, дающее радость жизни не только тем, кто в нем участвует, но и всем, кто сопричастен к этому конкурсу. Потому что та эмоция, которую дарят участники, то, как они делятся своими успехами, просто одухотворяет и вселяет какую-то уверенность в будущее, потому что это семья. На самом деле, этим все сказано. И то, что, Владимир Владимирович, Вы приняли решение, что этот конкурс становится ежегодным, спасибо Вам большое, потому что это и утверждение ценностей нашей семьи в стране, это наше с вами будущее. Сегодня «Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья», который Вы объявили с 1 января 2025 года. И мы будем с удовольствием встречаться с семьями, с удовольствием с ними работать», – отметила вице-премьер.

В прошлом сезоне в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие более восьми тысяч жителей Ленинградской области, это 1 505 семей, из которых две вышли в финал – это команды Юзвик, Винокуровых, педагогическая династия которых насчитывает уже 157 лет; Мясниковых, Петровых, все члены которой занимают активную гражданскую позицию; и Орловых, Федотовых из династии военнослужащих и педагогов с общим стажем в три века.

«Нам очень понравились испытания, благодаря которым мы многое узнали о себе, друг друге. Конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» настолько масштабный, он дарит так много возможностей», – прокомментировали участники семейной команды Юзвик, Винокуровых.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» открылась на сайте этосемейное.рф. Участвовать могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Конкурс состоит из следующих этапов: регистрация семейных команд, которая продлится до 27 июля, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. За это время семьи пройдут захватывающие конкурсные состязания, выполнят совместные задания и поборются за главные призы проекта. В этом сезоне их будет вдвое больше – 60 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. 32 команды стали победителями и получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, 300 семей-финалистов – получили возможность отправиться в семейные поездки по стране.