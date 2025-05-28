Социальный кодекс: позитивные изменения для семей с детьми

В частности, изменения вносят в статью 2.2 Соцкодекса, которая будет иметь значение для всех ленинградских семей, где рождается ребенок, и которые могут претендовать на получение выплаты из регионального бюджета по случаю его рождения. В результате с шести месяцев до полутора лет увеличится срок, в течение которого семьи, в которых родился ребенок, вправе обратиться за получением единовременного пособия - его выплачивают при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания.

Основной целью внесенного законопроекта является совершенствование мер социальной поддержки семьям с детьми и снижение административных барьеров. В настоящее время, согласно действующему законодательству, заявление на получение пособия должно быть подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, но порой данный срок может быть недостаточным и не учитывать различные жизненные обстоятельства, препятствующие своевременной подаче заявления. Увеличение срока позволит семьям более эффективно использовать пособие по назначению, приобретая необходимые товары и продукты в наиболее актуальный период развития ребенка.

Кстати, размер единовременной выплаты в Ленобласти зависит от очередности рождения ребенка: при рождении первого ребенка полагается чуть более 36 000 рублей, второго - 47 000 рублей, а на третьего и каждого последующего - почти 63 000 рублей.

Другая внесенная губернатором инициатива касается изменений в статью 3.5 областного Соцкодекса и позволяет расширить перечень направлений использования материнского капитала в случае регистрации рождения ребенка на территории Ленинградской области, то есть расширяет меры поддержки многодетных семей.

Совместная работа депутатов и правительства региона в этом направлении продолжается уже много лет, и перечень возможных направлений использования регионального маткапитала постоянно расширяется. Нынешняя инициатива также направлена на стимулирование рождаемости и реализацию национальных целей развития, обозначенных в Указе Президента РФ.

Согласно проекту изменений в статью 3.5 Социального кодекса Ленинградской области, семьи, в которых родится третий или последующий ребенок после 1 января 2025 года, смогут часть средств материнского капитала направить на покупку детских товаров и питания. Новое направление поддержки будет доступно при условии регистрации рождения ребенка на территории Ленинградской области, ведь, как неоднократно говорилось в ходе обсуждения Стратегии развития региона до 2036 года нередко рожденные в ленинградских семьях дети, которым предстоит жить в нашем регионе, при рождении попадают в статистику соседа-мегаполиса, если появились там на свет. Ленобласть же хотела бы стимулировать семьи регистрировать новорожденных именно там, где они будут расти.

Для удобства родителей выплаты будут осуществляться через электронный сертификат, это также обеспечит целевое использование средств. Конкретный размер суммы, доступной для этих целей, будет определен после принятия настоящего проекта и внесения поправок в соответствующее постановление Правительства Ленобласти.

Напомним, в 2025 году размер регионального материнского капитала составляет 139 281 рубль. Право на получение помощи имеют семьи со среднедушевым доходом не выше 48 400 рублей. Согласно действующей редакции закона, его можно использовать на улучшения жилищных условий на территории Ленинградской области, получения ребенком образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, медицинских услуг (в том числе приобретение дорогостоящих лекарств), физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, получение матерью или отцом профессионального образования, платных медицинских стоматологических и офтальмологических услуг, на лечение, реабилитацию и абилитацию ребенка-инвалида, приобретение санаторно-курортных путевок по медицинским показаниям и проезд к месту лечения ребенка и даже на приобретение сельскохозяйственных животных, пчел и птицы, сельскохозяйственной техники для ЛПХ. Теперь к данному перечню добавится еще одна возможная статья необходимых каждой многодетной семье расходов.

Елена Гариб, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области