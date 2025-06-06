Гений живёт в каждом ребёнке

Найти подход к каждому ребёнку, быть одновременно наставником и другом — этими качествами сполна обладает героиня нашего проекта #ЯСАМА, учитель английского языка, основательница и руководитель языкового клуба «Kid-A» Ирина Хорошавина, применяющая в своей работе различные инновационные технологии. О том, как привить молодому поколению любовь к изучению английского языка, превратив занятия в захватывающее телешоу со сказочными героями или съёмки остросюжетного фильма, нам рассказала сама автор идеи.

ВДОХНОВЛЕННАЯ «ЛИВЕРПУЛЬСКОЙ ЧЕТВЁРКОЙ»

Родилась Ирина в небольшом городке Темиртау. Её родители, инженеры по образованию, трудились на градообразующем предприятии — металлургическом комбинате и мечтали, что дочь пойдёт по их стопам. Однако Ира избрала для себя иной путь.

«В конце восьмого класса мне в руки попалась пластинка «Битлз». Услышав песни коллектива, мне страшно захотелось узнать, о чём поют эти ребята. Так, благодаря Джону Леннону и его команде, я загорелась желанием выучить английский», — вспоминает наша героиня.

Благодаря поддержке со стороны мамы и упорному труду за три года Ирина освоила язык Шекспира. «В школе английский нам преподавала носительница языка Петра Грубериз международной благотворительной организации. На её занятиях я получила колоссальную разговорную практику. По учебнику К.Н. Качаловой и Е.Е. Израилевич я изучила грамматические конструкции и уже могла строить свои высказывания», — рассказала Ирина Геннадьевна.

После окончания школы Ирина без особого труда поступила на факультет иностранных языков в Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. Девушка выбрала для себя специальность «учитель английского и немецкого языков».

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Окончив вуз с красным дипломом, Ирина Геннадьевна осталась преподавать на кафедре практики речи английского языка. За время работы в учебном заведении выпустила несколько пособий для студентов.

«Среди моих подопечных, которые были всего на пару лет младше меня, оказалось немало сильных и способных ребят. Именно работа со студентами подтолкнула меня к более глубокому изучению языка. В университете я отработала шесть лет, последний год — в должности заведующей кафедрой практики речи английского языка. К сожалению, рутинная работа с бумагами занимала у меня практически всё время, а мне безумно нравилось работать именно со студентами. Поэтому я решила: настало время перемен», — улыбается наша собеседница.

В 2006 году у Ирины Хорошавиной появилась возможность по рабочей визе поехать в США. За океаном она устроилась в большую IT-компанию, где обучала английскому языку детей сотрудников этой организации из Индии, Пакистана и других стран.

«Здесь я получила колоссальный опыт работы с детьми. Кроме того, практика в США прибавила мне уверенности. Затем были курсы повышения квалификации в Испании, что вселило в меня ещё большую веру в свои способности», — поделилась Ирина Геннадьевна.

КЛУБ ДЛЯ ЮНЫХ ГЕНИЕВ

На родине Ирина Хорошавина познакомилась с будущим супругом Дмитрием. В 2009 году у пары родился сын, а спустя два года они перебрались в Россию. В 2014 году Ирина устроилась в культурный центр «Фортуна» — специалист предложила директору учреждения организовать в доме культуры курсы английского языка, руководитель центра с радостью приняла эту идею. Первые ученики Ирины Хорошавиной, которым на тот момент было 5-6 лет, сейчас уже заканчивают девятый класс и до сих пор посещают занятия в клубе и благодарны педагогу за полученные знания.

«Пандемия подтолкнула меня начать свой бизнес, так появился языковой клуб «Kid-A», название которому мы придумали вместе с супругом. «Kid-A» — это альбом моей любимой рок-группы Radiohead. В нашем случае название «ребенок под буквой А» может быть интерпретировано как «ребёнок-гений» и прекрасно подходит клубу, ведь все дети, несомненно, талантливые», — объясняет Ирина Геннадьевна.

В клубе ребята занимаются с шести лет в шести группах по 8-9 человек в каждой. Обучающимся непременно дают задания на дом, в основном все они связаны с аудированием, ведь как считает Ирина Хорошавина, человек, который не умеет слышать чужую речь, сам никогда не заговорит.

«Когда я начала проводить первые занятия, обнаружила, что наши дети сильно замкнуты. Причём, чем старше ребёнок, тем сложнее заставить его говорить. Современные дети с трудом формулируют свои мысли даже на русском языке, не говоря уже об английском», — признается педагог.

НЕОБЫЧНЫЕ УРОКИ

Раскрыть творческие способности учеников Ирине удаётся благодаря проектам, которые они готовят вместе. Дети на камеру разыгрывают детские произведения, первым из которых стала сказка Сутеева «Кто сказал мяу?», переведённая Ириной на английский язык. Снимая видеоролики на зелёном фоне (хромакее), дети не только в увлекательной форме учат английский, но и преодолевают стеснение.

«Я — человек творческий. Мне нравится создавать что-то интересное, я могу четыре часа монтировать видео, лишь бы увлечь ребят», — признается педагог.

Ирина Хорошавина каждый раз старается придумать что-то необычное для своих учеников, ищет новые формы обучения. И каждый её урок — настоящий праздник для детей. Здесь они переводят на английский язык отечественные мультфильмы, сами озвучивают их. Снимают видеоролики на разные темы, проводят телемосты. Занятия для старших учеников выстроены таким образом, что, помимо языка, ребята изучают отечественную и мировую историю, историю родного края. В этом году у них был необычный опыт: ученики исполнили песни Джона Леннона на улицах Отрадного.

Ирина Хорошавина сама снимает и монтирует видео. Сегодня при создании видеороликов наставник с учениками активно используют возможности искусственного интеллекта. Так, при помощи ИИ дети создавали для себя героев (Йетти, Гринча), оживляли их в программе и вели с ними диалог.

«Мне самой нравится такая форма уроков, люблю программирование, а также использовать ИИ в своей работе. В своей сфере я могу реализовать себя творчески», — рассказала Ирина.

Также Ирина Геннадьевна практикует с учениками просмотр кинокартин на английском языке с дальнейшим обсуждением сюжета, чтобы ребята учились не только воспринимать иностранную речь в большом объеме, но и рассуждать.

У Ирины очень тёплые отношения со своими подопечными. Они всегда могут написать педагогу, если у них есть какие-то вопросы в подготовке домашних заданий.

«Я отношусь к ученикам, как к собственным детям. Стараюсь находить с ними общий язык. И это приносит результаты. Ребята ходят на занятия в клуб, благодаря чему в школе и на экзаменах получают отличные оценки по английскому», — говорит Ирина Геннадьевна.

МЕСТО СИЛЫ

Ирина успешно распределяет время и энергию между профессиональной деятельностью и семьей. Это позволяет ей оставаться эффективной на работе и уделять много внимания родным и близким.

«Дом — это моё место силы, здесь многое сделано своими руками. Безусловно, энергией заряжает моя семья, муж и ребёнок, которые оказывают большую поддержку. В семье у нас царит атмосфера взаимопонимания. Сейчас сыну 15 лет, у нас никогда не возникает конфликтов, он доверяет мне свои проблемы, а мне нравится помогать ему решать их. Я всегда поддерживала сына в увлечениях: он занимался джигитовкой, рисованием. Сейчас увлечен игрой на барабанах, ходит в тренажерный зал», — поделилась Ирина.

Ирина — любительница активного отдыха. Летом, когда клуб закрывается и у педагога появляется больше свободного времени, они вместе с супругом занимаются виндсерфингом на Финском заливе, где Ирина делает разные видеозарисовки. Много времени посвящает работе в саду.

В ближайших планах у Ирины Хорошавиной — открытие новой студии в Фёдоровском. При этом она планирует продолжить вести занятия в Отрадном.

На вопрос, в чём кроется секрет её успеха, отвечает с улыбкой: «Я не считаю, что достигла успеха. Всегда хочется больше того, что ты имеешь. Если только рассматривать мою жизнь как историю девочки, которая родилась в маленьком городке Темиртау и сейчас имеет большой дом, семью, своё дело, можно говорить об успехе. А не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вперед мне помогает уверенность в своих силах, любимое дело и поддержка семьи».

Елена Алексеева

Фото из личного архива Ирины Хорошавиной

Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области