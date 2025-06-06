Ленобласть трудоустроит больше ветеранов СВО

Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после встречи в Мультицентре социальной и трудовой интеграции, где глава региона обсудил с ветеранами СВО перспективы привлечения возвращающихся бойцов к работе в различных отраслях экономики и социальной сферы.

«Сегодня мы берем на себя обязательства, что всем, кто хочет трудоустроиться, мы будем помогать в этом. Где-то быстрее, где-то медленнее. Мы сейчас активно смотрим на возможности трудоустройства на наших муниципальных предприятиях, в государственных учреждениях» — отметил губернатор.

По итогам встречи глава региона поручил:

— Расширить возможности трудоустройства выпускников обучающих программ Мультицентра на базе учреждения.

— Предусмотреть преимущества для компаний, трудоустраивающих ветеранов СВО при осуществлении госзакупок.

— Разработать дополнительные льготы и преференции для организаций, трудоустраивающих ветеранов СВО.

— Провести переговоры о создании рабочих мест для ветеранов САО с инвалидностью в крупных холдингах — Ленэнерго, Газпром, Транснефть. Востребованной в энергетической сфере профессии диспетчера можно быстро обучить людей с инвалидностью, и это позволит им зарабатывать.

Кроме того, было объявлено о наборе на второй поток образовательной программы «Герои Команды 47», в которой смогут принять участие ветераны СВО без высшего образования. На этом этапе будут готовить руководителей общественных организаций, военно-патриотических клубов, наставников молодежных организаций. Условием будет наличие у участников программы среднего специального образования.

Также Александр Дрозденко анонсировал, что бойцы с опытом оказания медицинской помощи в зоне СВО и знанием тактической медицины смогут в ускоренном порядке получить специальность фельдшера с последующим трудоустройством в ФАПы и амбулатории Ленобласти.