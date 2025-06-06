Летом — особое внимание безопасности на водных объектах

Безопасность на воде летом, противопожарное состояние объектов социальной сферы, обеспечение безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений были в центре внимания на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Ленинградской области.



На территории Ленинградской области более 120 традиционно сложившихся необорудованных мест купания. Администрациям муниципальных образований рекомендовано усилить, по сравнению с прошлым годом, работу по привлечению к административной ответственности за купание в неположенном месте, обеспечить установку аншлагов «Купаться запрещено», проверить законность деятельности и обеспечение мер безопасности на водных аттракционах.



По данным МЧС на водных объектах с начала 2025 года по сравнению с прошлым годом количество происшествий уменьшилось на 13 %, однако возросло число погибших.

С 1 июня по 31 августа 2024 года на водных объектах зафиксировано 58 происшествий, утонуло 50 человек, из них 2 ребенка. Всего в 2024 году на водных объектах случилось 116 происшествий, при этом в карьерах области в 2024 году утонуло 10 человек.



Основные причины несчастных случаев на воде — купание в необорудованном месте, нарушение правил эксплуатации маломерных судов и при занятии экстремальными видами спорта, оставление детей без присмотра, купание в состояния опьянения.



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Также на заседании комиссии рассмотрели вопрос противопожарного состояния объектов социальной сферы, которых в области более 1900. Отмечена особая важность 100%-й их готовности к различным нештатным ситуациям, оперативное устранение выявленных надзорными органами нарушений, систематическая профилактическая работа. В зоне особого внимания те объекты, где нарушения выявлены повторно.



Не менее важный вопрос — обеспечение безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений. Работу ведет областной комитет по природным ресурсам. Результат — сокращение числа бесхозяйных гидротехнических сооружений за предшествующие три года на 25 объектов.