От «Азбуки» Петра Великого – до наших дней

В коллекции Президентской библиотеки «Русский зык» можно увидеть одно из раритетных изданий – опубликованную в 1710 году «Азбуку гражданскую с нравоучениями» с исправлениями, собственноручно внесёнными Петром Великим. В результате правок, сделанных императором, число букв в русском алфавите сократилось с 46 до 38, их начертание стало проще, вместо буквенных обозначений цифр, основанных на греческом алфавите, появились арабские цифры. С введением гражданского шрифта значительно увеличился выпуск книг светского содержания: учебников, букварей, грамматик, исторических сочинений, книг по военному делу, словарей и художественных произведений.

Время Петровских реформ было также эпохой освоения новых слов, осмысления заимствованных выражений. На портале библиотеки можно ознакомиться с книгой «Лексикон треязычный» – первым изданием трехъязычного словаря славянского, греческого и латинского языков, выпущенным в Москве на Печатном дворе в 1704 году. «Лексикон» содержит богатейшее собрание лексики и фразеологии конца XVII – первой четверти XVIII века.

Большое внимание русскому языку уделяла и Екатерина Великая. При ней лексические богатства языка впервые были собраны в толковом словаре русского языка – «Словаре Академии Российской». Работа над ним началась с самого первого дня образования Академии в 1783 году и продолжалась 11 лет. В его составлении участвовали Денис Фонвизин, Гавриил Державин и другие выдающиеся деятели своего времени. Первое издание словаря содержало 43 357 слов, второе – более 51 тысячи слов.

XIX век стал временем расцвета русского языка и пристального внимания к лексике. В течение 53 лет, с 1819 года до последнего дня свой жизни создавал свой знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимир Даль. Он отстаивал позицию, что далеко не всё, что есть в разговорном языке, должно войти в словарь, а только то, что «придаёт языку стойкость, силу, ясность, целость и красоту». Кроме того, Даль всегда выступал защитником русской словесности от засилья иностранных слов, указывая на ряд слов-синонимов родного языка. Труд Владимира Ивановича содержит около 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц, поговорок и загадок, благодаря которым можно составить представление о жизни и быте русского народа в XIX веке.

Новое время приносит новые слова. Потребность в обновлённом орфографическом словаре возникла в начале XX века, и в революционном 1917 году было издано «Новое правописание», которое включило постановления Совещания при Академии наук об упрощении русского правописания. Советская власть приняла «Декреты о новом правописании» (1918) «в целях облегчения широким массам усвоения русской грамоты». В 1922 году был издан «Новый орфографический словарь». В 1935 году вышло первое издание «Толкового словаря русского языка» под редакцией проф. Д. Н. Ушакова. Классическим стал «Словарь русского языка в 4-х томах Российской академии наук». Специалистов, которые при работе часто сталкиваются с устаревшими словами, наверняка заинтересует размещенный в фонде Президентской библиотеки «Российский историко-бытовой словарь» (1999).

Тематика словарей различных эпох разнообразна и порой неожиданна. Так, например, на портале Президентской библиотеки можно ознакомиться со словарём Авдия Соколова «Русские имена и прозвища в XVII веке» (1891), в который включены прозвища крестьянских и посадских людей, такие, например, как Рёв, Клок, Высокие-щи, Овсяной разум, Пустота. Хранятся в фонде библиотеки «Словарь неправильных, трудных и сомнительных слов, синонимов и выражений в русской речи» (1914) «Словарь библейских крылатых слов и выражений» (2000), «Словарь культуры XX века» (1999) и многие другие издания.

Также в коллекции Президентской библиотеки в разделе «Памятники письменности» широко представлены настоящие сокровища отечественной культуры: «Лаврентьевская летопись», «Поучение князя Владимира Мономаха», «Слово о полку Игореве» и другие произведения.

Коллекция «Русский язык» имеет тематические разделы с краткими аннотациями. Представлены рукописи и публикации памятников русской письменности, архивные дела, научные работы, словари и справочники, учебные пособия, которые отражают основные этапы развития русского языка вплоть до сегодняшнего дня. В подготовке коллекции активное участие приняли федеральные универсальные и отраслевые библиотеки и архивы, региональные библиотечные центры, высшие учебные заведения.