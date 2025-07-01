Ленинградцев приглашают принять участие в «Семейной зарнице»

Провести «Семейную зарницу» в Год защитника Отечества, а затем сделать мероприятие ежегодным предложила заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Президент России Владимир Путин поддержал предложение.

По ее словам, проект направлен на укрепление патриотических ценностей и связь между поколениями. Участникам нужно будет продемонстрировать не только физическую подготовку, но и кругозор, смекалку, творческие навыки. Наставниками команд станут ветераны специальной военной операции.

В «Семейной зарнице» могут принять участие команды, в которые войдут родители, а также дети от 12 до 16 лет. Заочный этап пройдет в июле, где семьи представят видеовизитки и продемонстрируют знания о России. В финал в сентябре выйдут 24 отряда, которые примут участие в состязании «Путь защитника», военно-тактической игре и творческом конкурсе.

«В Ленобласти стартует отборочный этап Всероссийской игры «Семейная Зарница»! Это не просто игра и участие в спортивных и творческих соревнованиях. Это возможность для каждой семьи внести свой вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и передачи ее следующим поколениям. Приглашаем ленинградские семьи принять участие в этом важном и значимом мероприятии!», — сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ленобласти Ольга Историк.

Для участия семьям Ленобласти необходимо обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» по адресу г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 7.