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Социальные вклады и счета — удобное оформление на Госуслугах

Сервис по оформлению новых выгодных банковских продуктов — социальных вкладов и счетов — заработал на Госуслугах. Воспользоваться им могут льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков-участников программы. Банки уже активно присоединяются к сервису.

Рубрики:  Общество

Кто может оформить социальный вклад или счёт

Граждане России старше 18 лет, которые получают хотя бы одну из этих мер соцподдержки:

  • единое пособие на детей и беременных женщин
  • ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту
  • федеральную или региональную социальную доплату к пенсии

Какие условия у социального вклада

  • Сумма вклада — до 50 тыс. рублей. Вклад можно пополнять в любое время, но в пределах лимита
  • Срок — 1 год с возможностью продления
  • Процентная ставка — максимальная из тех, которые предлагает конкретный банк по вкладам сроком от 1 месяца до 1 года
  • Проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно

Какие условия у социального счёта

  • Ограничений по сумме на счёте нет. Счёт можно пополнять в любое время на любую сумму
  • Срок — 1 год с возможностью продления условий по счёту
  • Процентная ставка определяется договором. На сумму меньше 50 тыс. рублей проценты начисляются по ставке не ниже 1/2 ключевой ставки Банка России
  • Снимать деньги со счёта можно в любое время без ограничений
  • Перевод третьим лицам — до 20 тыс. рублей месяц без комиссии
  • Проценты начисляются на ежедневный остаток, выплачиваются ежемесячно

Обратите внимание. Заключить договор можно только самостоятельно через Госуслуги. Если кто‐то звонит с предложением открыть для вас вклад или счёт — это мошенники. 