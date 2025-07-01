Социальные вклады и счета — удобное оформление на Госуслугах
Сервис по оформлению новых выгодных банковских продуктов — социальных вкладов и счетов — заработал на Госуслугах. Воспользоваться им могут льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков-участников программы. Банки уже активно присоединяются к сервису.
Рубрики: Общество
Кто может оформить социальный вклад или счёт
Граждане России старше 18 лет, которые получают хотя бы одну из этих мер соцподдержки:
- единое пособие на детей и беременных женщин
- ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту
- федеральную или региональную социальную доплату к пенсии
Какие условия у социального вклада
- Сумма вклада — до 50 тыс. рублей. Вклад можно пополнять в любое время, но в пределах лимита
- Срок — 1 год с возможностью продления
- Процентная ставка — максимальная из тех, которые предлагает конкретный банк по вкладам сроком от 1 месяца до 1 года
- Проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно
Какие условия у социального счёта
- Ограничений по сумме на счёте нет. Счёт можно пополнять в любое время на любую сумму
- Срок — 1 год с возможностью продления условий по счёту
- Процентная ставка определяется договором. На сумму меньше 50 тыс. рублей проценты начисляются по ставке не ниже 1/2 ключевой ставки Банка России
- Снимать деньги со счёта можно в любое время без ограничений
- Перевод третьим лицам — до 20 тыс. рублей месяц без комиссии
- Проценты начисляются на ежедневный остаток, выплачиваются ежемесячно
Обратите внимание. Заключить договор можно только самостоятельно через Госуслуги. Если кто‐то звонит с предложением открыть для вас вклад или счёт — это мошенники.
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