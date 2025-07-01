Социальные вклады и счета — удобное оформление на Госуслугах

Кто может оформить социальный вклад или счёт

Граждане России старше 18 лет, которые получают хотя бы одну из этих мер соцподдержки:

единое пособие на детей и беременных женщин

ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту

федеральную или региональную социальную доплату к пенсии

Какие условия у социального вклада

Сумма вклада — до 50 тыс. рублей. Вклад можно пополнять в любое время, но в пределах лимита

Срок — 1 год с возможностью продления

Процентная ставка — максимальная из тех, которые предлагает конкретный банк по вкладам сроком от 1 месяца до 1 года

Проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно

Какие условия у социального счёта

Ограничений по сумме на счёте нет. Счёт можно пополнять в любое время на любую сумму

Срок — 1 год с возможностью продления условий по счёту

Процентная ставка определяется договором. На сумму меньше 50 тыс. рублей проценты начисляются по ставке не ниже 1/2 ключевой ставки Банка России

Снимать деньги со счёта можно в любое время без ограничений

Перевод третьим лицам — до 20 тыс. рублей месяц без комиссии

Проценты начисляются на ежедневный остаток, выплачиваются ежемесячно

Обратите внимание. Заключить договор можно только самостоятельно через Госуслуги. Если кто‐то звонит с предложением открыть для вас вклад или счёт — это мошенники.