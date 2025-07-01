В России запустили первый бесплатный чат-бот для родителей, который рассказывает о цифровой безопасности детей

Теперь любой родитель, вне зависимости от региона, уровня цифровой грамотности и занятости, может в удобном формате получить информацию: какие угрозы подстерегают детей в интернете, как разговаривать с ребёнком о его увлечениях, что делать, если подросток уже оказался в зоне риска.

Чат-бот разработан совместно с экспертами в области информационной безопасности, медиапсихологии и образования. В боте – не сухие инструкции, а живой и адаптированный язык, понятный любому родителю. Информация разделена не только по темам, но и по возрастам детей. Чтобы начать пользоваться ботом, достаточно открыть Telegram и перейти по ссылке: @BezOpasnosti_bot

«Мы не учим воспитывать детей, мы предлагаем родителям узнать новую сетевую реальность. Наша задача – поддержать взрослых, которые хотят быть рядом со своими детьми и помочь им быть онлайн без давления, страха и потерь. «Экран БезОпасности» создан, чтобы наладить связь и доверие между ребенком и родителем, а не запрещать и ограничивать», – отмечают в команде проекта.

Согласно исследованию Альянса по защите детей в цифровой среде, 44% опрошенных детей отмечают, что сталкиваются с противоправным контентом в сети случайно. При этом треть сказали, что иногда молодёжь ищет такую информацию целенаправленно. Но обращаться с этой проблемой к родителям дети не спешат. Среди причин – «взрослые не поймут», «будут ругать» или «расстроятся». Многие также боятся, что о случившемся с ними киберинциденте узнают в школе. Это исследование подтвердило наличие цифрового разрыва между родителями и детьми. Они не верят в осведомленность взрослых о рисках и угрозах в интернете.

К сожалению, зачастую это правда – взрослые, чья работа никак не связана с онлайном, даже не подозревают, что происходит в сети. Это можно изменить прямо сейчас: @BezOpasnosti_bot