Как поступить в военный вуз?

Военный комиссариат города Гатчина и Гатчинского района проводит дополнительный набор граждан, прошедших и не проходивших военную службу, для комплектования первых курсов в высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации, а также для комплектования по программам со средней военно-специальной подготовкой для обучения в 2025 году.

По вопросам поступления обращаться по адресу: г Гатчина, ул. Красная, д.26, каб. № 4. тел.: 8 813 71) 9-40-23

Преимущества получения военного образования и военной службы:

- бесплатное питание, проживание и обмундирование в период обучения;

- гарантированное трудоустройство;

- стабильное и высокое денежное довольствие;

- социальная защищенность, забота государства о членах семьи;

- бесплатное медицинское обеспечение военнослужащего и членов его семьи в медицинских учреждениях МО РФ;

- профессиональный и карьерный рост;

- бесплатное престижное образование;

- получение права на военную пенсию после выслуги 20 лет в льготном исчислении;

- получение наряду с военной и гражданской специальностью, востребованной на рынке труда;

- обеспечение служебным жильем (компенсация за поднаем жилья), выделение субсидии на приобретение или строительство собственного жилья, либо военная ипотека (за счет государства) после 5 лет службы на офицерской должности.

С более подробной информаций (перечень ВУЗов МО РФ, правила поступления, профильные предметы по ЕГЭ, минимальное количество баллов по специальностям и т.д.) можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации по адресу: https:/mil.ru в разделе «Военное образование». (Примечание: при входе на сайте МО РФ с мобильного телефона необходимо перейти на основную версию сайта, открыв вкладку «Основная версия»).

Срок приема заявлений на поступление в ВУЗы МО РФ продлен до 1 августа 2025 года (в случае не поступления в гражданское учебное заведение - есть возможность поступить в военный ВУЗ).

Для оформления личного дела кандидата на поступление в ВУЗ МО РФ (проведение профессионально-психологического обследования и медицинского свидетельствования) необходимо заблаговременно обратиться в военный комиссариат по месту нахождения на воинском учете.

Подача заявления и оформление личного дела кандидата не обязывает гражданина поступать именно в ВУЗ МО РФ, однако является возможностью получить престижное высшее образование и обеспечить свое достойное будущее!

Преимущества обучения в высшем военно-учебном заведении перед обучением в федеральной образовательной организации высшего образования:

Бесплатное обучение с выплатой стипендии: 1 курс – 2500 рублей.

Заключение контракта после 1 курса обучения на период обучения и пять лет службы после окончания обучения.

Денежное довольствие составляет 17 тысяч. После сдачи первой сессии, в зависимости от успеваемости в учебе повышение денежного довольствия: хорошисты – 20 тыс. руб., отличники – 24 тыс. руб.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания при выслуге лет от 2 до 5 лет (т.е. на период учебы).

Со сведениями составляющую гос. тайну – 10%.

Материальная помощь 1 раз в год в размере 1 оклада денежного содержания.

Надбавка за уровень физической подготовленности от 15% до 100% оклада денежного содержания.

Гарантированное трудоустройство.

Продолжительность обучения: очная форма – 5 лет. Военно-медицинская академия - 7 лет (гражданская специальность в соответствии с выбранным направлением (например: стоматолог, окулист и т.д.). Выпускникам присваивается воинское звание лейтенант и квалификация – инженер (инженер-строитель) (МТО – также готовит инженеров) (специалитет). Выдается диплом государственного образца по специальности подготовки.

ЕГЭ в технические ВУЗы предметы: русский язык, математика, физика. Кроме ЕГЭ - экзамен по физподготовке и профотбор.

У медиков: математика, русский язык, химия, биология.

Для девушек: Кострома (РХБЗ) (инженер-лаборант), Рязань (РВВДКУ) (командир взвода), Тверь (военная академия воздушно-космической обороны) (инженер по АСУ), Ярославль (специалисты противовоздушной обороны, инженеры БПЛА), военно-морская академия (инженеры).

Переводчики: Военный университет (Москва). ЕГЭ – иностранный язык.

Полное материальное и социальное обеспечение (проживание, питание, обмундирование, денежное довольствие).

Гарантированное денежное довольствие, которое увеличивается в зависимости от выслуги лет, должности, воинского звания, льгот и прочих привилегий.

Возможность карьерного роста.

Гарантированное обеспечение жильем после 10 лет службы (обеспечение служебным жильем, при необходимости компенсация затрат на поднаем жилья).

При перемене места службы компенсация расходов на переезд и провоз имущества (контейнер до 20 тонн).

Медицинское обеспечение военнослужащих и членов их семей.

Санитарно-курортное обеспечение военнослужащим и членам их семей.

При службе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районов компенсация за оплату проезда к проведению места отпуска, а также обеспечение продовольственным пайком. Выслуга лет в льготном исчислении.

Пенсионное обеспечение при выслуге от 20 лет.

Информация предоставлена Военным комиссариатом города Гатчины и Гатчинского район