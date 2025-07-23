Ленобласть поддержит музей, созданный поисковиками

Подпорожские поисковики открыли музейный комплекс «Свирский ДЗОТ» — экспозицию в восстановленном железобетонном укреплении времён Великой Отечественной войны. По воспоминаниям, фортификацию использовали как штабной пункт офицеров и наблюдательный пост. Ранее поисковики запустили курсы беспилотной авиации для подростков, а теперь собрали десятки подлинных артефактов — от фляг до боеприпасов. Впереди — пополнение коллекции, появление техники, копий документов, окопов и Домика поисковика. Вход в музей будет свободным, по записи.

"Инициативу поддержим. Свирская операция, прошедшая именно на этих землях, стала частью 10-го Сталинского удара и повлияла на выход Финляндии из войны. Сохранять память об этих событиях — важно. Такие проекты, как музей и идея возрождения парка Свирской победы, помогают сделать это по-настоящему», — прокомментировал Александр Дрозденко.