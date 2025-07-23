Жители Ивановки пожаловались на автобусную остановку

Женщина рассказала о небезопасной автобусной остановке, которая расположена за пределами населенного пункта. До нее приходится добираться по неосвещенной оживленной трассе.

Особую тревогу вызывает ситуация во время учебного года: начальная школа находится в Гатчине, и ежедневно несколько школьников идут пешком по обочине трассы, где ездят фуры, направляющиеся в сторону полигона.

Губернатор поручил профильным комитетам, дорожникам и представителям муниципалитета выехать на место. Среди возможных вариантов решения проблемы — возвращение остановки в границы деревни, установка освещения, организация школьного автобуса или строительство тротуара до действующей остановки.