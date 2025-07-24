Просветительский проект от АНО ОУ «Школа имени императора Александра III» реализуется за счет Фонда президентских грантов. Он направлен на создание постоянной интеллектуальной площадки для возрождения и дальнейшего проведения публичных, бесплатных, авторских лекций для всех желающих по русской истории, литературе, философии, музыке, православной вере, а также вклада отечественных ученых в российскую и мировую науку.

С начала года в духовно-просветительском центре Покровского собора уже прошел ряд лекций на интересные культурологические темы, среди которых «Первые формы профессиональной музыки в России. Фольклор. Знаменный распев», «Золотое сечение или ДНК (духовно-нравственный код) русской литературы на примере произведения М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», «Золотое сечение или ДНК (духовно-нравственный код) русской литературы на примере произведения А.С. Пушкина "Капитанская дочка"».

18 июля в духовно-просветительском центре прошла очередная встреча, на этот раз посвященная причинам февральской революции 1917 года. Лекцию читал учитель истории и обществознания школы им. императора Александра III Денис Ларионов. Вместе с ним собравшиеся размышляли над причинами, последствиями и духовно-нравственными аспектами февральской революции, разбирали мифы, связанные с этим судьбоносным периодом. Внимание было акцентировано на важности духовно-нравственной основы народа, которая является катализатором или развития или деградации государства и общества. В конце встречи была высказана мысль, что наших детей и внуков необходимо воспитывать в рамках русской национальной элиты (православное мировоззрение и искренне служение государству), которой будет чуждо, в том числе, предательство.

Ближайшая авторская встреча состоится в Покровском центре 25 июля в 18 часов. Она будет посвящена истории русских поэтических переложений Псалтири (лектор - Анатолий Константинович Головатский).

В рамках проекта «В начале было Слово» пройдут еще несколько лекций на интересные темы. Будут говорить об композиторе Исааке Шварце, о библейских сюжетах в поэтическом творчестве М.Ю. Лермонтова, о «золотом сечении» (духовно-нравственном коде) русской литературы на примере Романа «Война и мир» Л.Н. Толстого.

Узнать подробную информацию о проходящих в рамках проекта лекциях можно в группе «В начале было Слово» ВКонтакте (https://vk.com/a3_slovo). Здесь же в свободный доступ выкладываются уже состоявшиеся лекции. Духовно-просветительский центр Покровского собора находится по адресу: Гатчина, ул. Красная, д. 1Б. Вход свободный.

Подготовила Юлия Лысанюк