Кому из россиян запретят водить автомобиль с 1 сентября: список заболеваний

Как ранее проясняли в Минздраве, медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством являются заболевания или состояние организма, при которых садиться за руль просто нельзя, это опасно. При этом при некоторых заболеваниях управлять автомобилем можно, но лишь при определенных условиях, например, если машина имеет нужные технические характеристики (в частности, коробку-"автомат") или оборудована специальными приспособлениями (ручным управлением, акустической парковочной системой и т.д.)

До сих пор действующий вариант документа был принят 10 лет назад. Тогда были сняты некоторые ограничения для водителей мотоциклов, легковых авто и газелей - были смягчены требования к водителям со сниженным слухом и - в некоторых случаях - дальтонизмом.

Кроме того, за руль личного авто разрешается сесть гражданам с глаукомой, ишемической болезнью сердца, астмой, искусственным хрусталиком и рядом других заболеваний.

Исчерпывающий список противопоказаний к управлению автотранспортом теперь выглядит так:

Заболевания органические, включая симптоматические психические расстройства

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства

Расстройства настроения (аффективные расстройства)

Заболевания невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте

Умственная отсталость

Общие расстройства психологического поведения

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ

Эпилепсия

Аномалии цветового зрения

Слепота бинокулярная

Вносимые сейчас изменения минимальны и больше носят уточняющий характер. Его "причесали" в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10).

По-прежнему, большая часть связана с заболеваниями центральной нервной системы, психическими нарушениями. "Например, полностью вылечить пациента с болезнью Паркинсона на сегодняшний день невозможно, лечение направлено на устранение симптомов заболевания и улучшение качества жизни. При удачном подборе лечения пациент может скомпенсироваться и продолжать работать, но с некоторыми ограничениями. Из-за замедленности движений становится невозможным вождения автомобиля. Кроме того, нельзя работать на опасных участках, на высоте, с открытым электрическим током, огнем", - поясняет доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Наталья Суворинова.

Кроме того, в новой версии перечня ахроматопсию (достаточно редкий диагноз) заменили формулировкой "аномалии цветового зрения". Дело в том, расстройств цветовосприятия много как врожденных, так и приобретенных. И если, например, искаженное восприятие красного и зеленого цвета может быть опасным, то ошибки в различении других, нейтральных цветов (например, серого) препятствием к вождению не будут. В любом случае принимать решение будет врач при прохождении водителем медосвидетельствования.

Впрочем, на водителей, которым не требуется срочно менять права, новые условия никак не скажутся. Ведь им не требуется проходить медкомиссию. Да и для тех, которым надо поменять водительское удостоверение, и придется все-таки пройти медкомиссию, новые поправки мало повлияют.

Однако в некоторых СМИ эти поправки связали с тем, что выявление противопоказаний при обычной медкомиссии станет основанием для лишения прав. Но этого не произойдет с 1 сентября. Такая возможность появится только с марта 2027 года.

А с 1 сентября этого года вступит в силу еще один документ Минздрава. А именно новый порядок медосвидетельствования на опьянение. Но он касается граждан, которые попались на хулиганстве. Для водителей ничего не изменится. Хотя есть одно легкое послабление. При выявлении на первом выдохе в алкотестер алкоголя в дозах, превышающих установленные КоАП (0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха), второй замер надо будет проводить через 25 минут. Сейчас - 20 минут. Но это вряд ли поможет нетрезвому водителю.

Ирина Невинная, Владимир Баршев

«Российская газета»

Фото freepik.com