Работы меньше не будет!
Ленинградская область поднялась на 7 место среди регионов России по качеству рынка труда.
«Что особенно ценно: рейтинг оценивал не только сухие цифры, а именно качество работы и жизни:
- уровень занятости — у нас один из лучших в стране;
- соотношение зарплаты и стоимости жизни — в Ленобласти растут реальные зарплаты;
- условия труда — производительность труда растёт с его технологичностью;
- активность бизнеса — Ленобласть лидирует по привлечению частных инвестиций.
Это интегральный показатель работы всей #команда47», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Рейтинг опубликован РИА «Новости».
