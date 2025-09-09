Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Работы меньше не будет!

Ленинградская область поднялась на 7 место среди регионов России по качеству рынка труда.

Рубрики:  Общество

«Что особенно ценно: рейтинг оценивал не только сухие цифры, а именно качество работы и жизни:

  • уровень занятости — у нас один из лучших в стране;
  • соотношение зарплаты и стоимости жизни — в Ленобласти растут реальные зарплаты;
  • условия труда — производительность труда растёт с его технологичностью;
  • активность бизнеса — Ленобласть лидирует по привлечению частных инвестиций.

Это интегральный показатель работы всей #команда47», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Рейтинг опубликован РИА «Новости».