Криптоскам и лжеинвестиции: как не стать жертвой?

1. Фишинг и поддельные сайты: Мошенники рассылают письма, а также завлекают рекламой от известных биржи - например, Binance и Bybit. Цель – заставить потенциальную жертву ввести свои данные (в первую очередь пароль) на поддельном сайте. Следует пользоваться только официальными ресурсами, не переходить по ссылкам, присланным в соцсетях и не доверять рекламе, всплывающей на сайте.

2. “Гарантированная” прибыль и обещания высокой доходности: “1000% за месяц без риска!”, “Секретный алгоритм”, “Уникальная возможность для посвященных” - всё это стоп-слова, которые должны сразу насторожить потенциального инвесмтора. Если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, так оно и есть. Настоящие инвестиции всегда сопряжены с риском. Всегда помните о золотом правиле: выше доходность - выше риск.

3. Финансовые Пирамиды: Это проекты, где “прибыль” старых инвесторов выплачивается за счет денег новых участников. Часто маскируются под высокодоходные инвестиционные программы, “трасты”, “пулы”. Ключевой признак, по которой можно распознать финансовую пирамиду – акцент внимания на привлечении новых людей как основном источнике “дохода”.

4. Поддельные монеты и токены: Мошенники создают красивый сайт, соцсети, а затем искусственно подогревают интерес к новому “уникальному” токену (единица цифрового актива - от акций до произведений искусства) или альткойну (альтернативная монета). После того, как инвесторы скупают разрекламированные токены или монеты в надежде на будущую прибыль, создатели все продают и исчезают.

5. Мошенничество с поддержкой: Злоумышленники выдают себя за службу поддержки легальных бирж, кошельков или проектов. Они предлагают “помочь” с проблемой, для чего якобы нужно установить специальное приложение, дать доступ к кошельку или перевести средства на “безопасный адрес”. Помните: настоящая поддержка никогда не инициирует контакт первым и не просит ваши ключи или перевод средств.

6. Поддельные Приложения: Мошенники размещают в официальных магазинах приложений (App Store, Google Play) копии популярных кошельков или бирж с минимальными изменениями в названии или логотипе. Установив такое приложение, вы добровольно отдаете злоумышленникам свои данные, либо денежные средства.

7. Романс-скамы и социальная инженерия: Мошенники строят доверительные отношения в сети (часто на сайтах знакомств или в соцсетях), втираются в доверие и постепенно подводят жертву к “инвестициям” в криптовалюту через подконтрольные им платформы.

Как защититься?

Относитесь ко всем предложениям о “гарантированной” прибыли с крайним недоверием. Задавайте вопросы: “Откуда берутся эти доходы?”, “В чем реальная ценность проекта?”. Изучите отзывы: что говорят о проекте на независимых форумах. Никогда не вводите данные своего аккаунта от криптобиржи на сайтах, не храните в облаке, не фотографируйте, не отправляйте по почте/мессенджерам. Для значительных сумм используйте аппаратные кошельки. Это самый безопасный вариант.Всегда подключайте двухфакторную аутентификацию на биржах и везде, где это возможно. Старайтесь вручную набирать адрес сайта биржи/кошелька или используйте сохраненные закладки. Не переходите по сомнительным ссылкам. Помните, настоящая поддержка не пишет вам первая в личку. Официальные каналы связи всегда указаны на только на официальном сайте проекта. Будьте предельно осторожны, если новый “друг” в соцсетях начинает активно подталкивать вас к криптоинвестициям. Работайте только с крупными, давно существующими и надежными биржами и сервисами с хорошей репутацией (проверьте отзывы, историю взломов и пр.). Не поддавайтесь страху т.н. упущенной выгоды. Мошенники искусственно создают ажиотаж (“Осталось всего 24 часа!”, “Только сегодня” и др.). И самое главное правило: инвестируйте только в те сферы, которые вы досконально изучили. Если вы не знаете, что из себя представляют криптовалюты, как они работают и какие есть риски, не инвестируйте в них! Это касается абсолютно всех направлений вложения средств.

Фото freepik.com