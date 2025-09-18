Более 60 тысяч жителей Ленинградской области поменяли электросчётчики бесплатно

Данный порядок действует с июля 2020 года, когда за организацию учёта в многоквартирных домах начали отвечать энергетики. Всего в рамках инвестиционной программы Петербургская сбытовая компания уже установила в МКД Ленинградской области более 60 тысяч современных устройств, которые прослужат не менее 16 лет. До конца года будет заменено ещё 4,2 тысячи электросчётчиков.

Порядок действий для абонентов зависит от причины замены. Если у счётчика истёк межповерочный интервал, абонент получит уведомление о необходимости замены в личном кабинете клиента, с помощью звонка, смс или через управляющие компании. После чего нужно оставить заявку для согласования даты проведения работ с помощью сервиса «Бесплатная замена счётчиков электроэнергии» на сайте ПСК www.pesc.ru или по телефону горячей линии 8 800 511-40-61 (ежедневно с 8:00 до 22:00). Важно помнить, что энергетики не звонят в мессенджерах, не запрашивают коды из смс, данные личных документов и не просят скачать сторонние приложения.

Если же счётчик неисправен, требуется подать заявку на вызов специалиста для осмотра. Сделать это жители многоквартирных домов в Ленинградской области могут: по телефонам 8 (812) 678-96-00, 8 (813) 787 08 89 (пн. – сб. с 9:00 до 20:00); с помощью сервиса «Направить обращение» на сайте ПСК www.pesc.ru или в одном из клиентских офисов «ЕИРЦ ЛО». Специалист проведёт обследование узла учёта и в случае, если счётчик действительно неисправен, выдаст заключение. Затем прибор учёта будет добавлен в адресную программу и заменён.

В согласованную дату необходимо обеспечить доступ специалиста для проведения работ. По закону двукратный недопуск приведёт к повышенным начислениям в счетах – расчёту платы за электроэнергию по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.

