Подпишитесь на газету со скидкой!

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов. На сайте Почты в разделе «Онлайн подписка» нужное издание можно найти как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.

Оформить подписку можно себе, своим родственникам и знакомым.

Стоимость подписки на газету «Гатчинская правда» на 2026 год:

Стоимость подписки на 12 месяцев:

Индекс Г4237

Для всех категорий населения: до адреса – 1076,11 руб

Индекс: ГИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 943,98 руб.

Индекс: ГИ699

Для юридических лиц: до адреса – 1763,08 руб.

Стоимость подписки на 1 месяц:

Индекс: П4237

Для всех категорий населения: до адреса – 95,69 руб.

Индекс: ПИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 82,48 руб.

Индекс: ПИ699

Для юридических лиц: до адреса – 144,08 руб.