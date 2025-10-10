Жители Ленинградской области могут получить бесплатную юридическую помощь
Получить консультацию у проверенного юриста, найти надежное бюро и записаться на прием поможет новый сервис — «Бесплатная юридическая помощь» в каталоге «Жизненные ситуации» на Госуслугах.
На портале «Госуслуги» перечислено, кому доступна такая поддержка — в том числе малоимущим, инвалидам I и II групп, многодетным, ветеранам.
Как это работает?
1. Опишите свою проблему.
2. На основе данных из госсистем заявление сформируется автоматически.
3. Юрист проконсультирует вас и, если потребуется, подготовит все документы для защиты ваших интересов.
Новый сервис поможет людям решить самые разные вопросы — например, с назначением и перерасчетом пенсии или с субсидиями малоимущим на оплату жилья. Все организации проверенные — так вы не столкнетесь с мошенниками, которые предлагают бесплатную юридическую помощь.
«Благодаря „Жизненным ситуациям“ люди тратят минимум времени на решение своих вопросов — реже ходят по инстанциям и заполняют меньше документов. А также получают готовый план действий и исчерпывающую информацию о том, как решить свой вопрос», — подчеркнул вице-премьер — руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.