Жители Ленинградской области могут получить бесплатную юридическую помощь

На портале «Госуслуги» перечислено, кому доступна такая поддержка — в том числе малоимущим, инвалидам I и II групп, многодетным, ветеранам.

Как это работает?

1. Опишите свою проблему.

2. На основе данных из госсистем заявление сформируется автоматически.

3. Юрист проконсультирует вас и, если потребуется, подготовит все документы для защиты ваших интересов.

Новый сервис поможет людям решить самые разные вопросы — например, с назначением и перерасчетом пенсии или с субсидиями малоимущим на оплату жилья. Все организации проверенные — так вы не столкнетесь с мошенниками, которые предлагают бесплатную юридическую помощь.