Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
12.11.2025 с 09:30 до 17:30
Сиверское ТУ:
тер. Зяблики,
Сиверский ДРСУ.
12.11.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино,
ОАО «Племзавод Пламя», Ферма, ФАП, магазин.
12.11.2025 с 10:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет, промзона.
12.11.2025 с 09:00 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское.
12.11.25 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Нестерова д. 3 (кафе);
Красноармейский пр-кт, д. 26 (магазины), д. 28, д. 32, д. 34, д. 36;
Гаражи, ларёк у перехода через ж/д пути около рынка (в районе станции Гатчина-Балтийская-Пассажирская (46км 130м - 46км. 150м ООО Кураж).
