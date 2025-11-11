Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

12.11.2025 с 09:30 до 17:30

Сиверское ТУ:

тер. Зяблики,

Сиверский ДРСУ.

 

12.11.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино,

ОАО «Племзавод Пламя», Ферма, ФАП, магазин.

 

12.11.2025 с 10:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет, промзона.      

 

12.11.2025 с 09:00 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское.     

 

12.11.25 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина: 

ул. Нестерова д. 3 (кафе);

Красноармейский пр-кт, д. 26 (магазины), д. 28, д. 32, д. 34, д. 36;

Гаражи, ларёк у перехода через ж/д пути около рынка (в районе станции Гатчина-Балтийская-Пассажирская (46км 130м - 46км. 150м ООО Кураж). 