Кадры для региона: Ленобласть связывает образование и трудоустройство

Также заинтересованные предприятия помогут колледжам обновить материально-техническую базу. Студенты будут учиться на самом современном оборудовании — от станков с ЧПУ и 3D-принтеров до тракторов и швейных машин, срок службы которых не будет превышать 7 лет.

«Очень трудно перестраиваться. Когда все налажено. Когда хорошие отчеты. Но в Ленинградской области мы не будем ждать, когда экономика начнет «тормозить» из-за дефицита квалифицированных кадров. Я настроен серьезно.

Мы сделаем профессиональное обучение таким же гибким как рынок труда. К 1 сентября 2027 года колледжи выйдут на работу по конкретным заявкам по подготовке и трудоустройству специалистов, будем обучать именно тем профессиям, которые необходимы для развития региона.

Если колледж не будет иметь «якорного заказчика» из экономики, мы будем оценивать профессиональное соответствие управленческого аппарата. А заинтересованные партнеры помогут нам переоборудовать учебные площадки, чтобы ребята осваивали самое современное оборудование срок службы которого не превышает 7 лет: от станка и 3д-принтера до трактора и швейной машины.

Ребята уходят в армию после колледжа? Надо сделать так, чтобы они уже имели договора с гарантией рабочего места на областном предприятии по возвращении.

Сегодня время оценивать эффективность бюджетных инвестиций: специалисты, получившие образование за счет бюджета региона, должны оставаться работать в Ленобласти. Теперь это главный критерий оценки работы комитета по профессиональному образованию», — отметил Александр Дрозденко.

Напомним, в системе образования Ленинградской области функционируют 27 учреждений высшего образования и среднего профессионального образования, обучение проводится более чем по 100 профессиям и специальностям СПО. К 2027 году планируется добавить 2000 мест для приема в техникумы и колледжи Ленинградской области.