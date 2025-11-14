Стартовал приём заявок на Всероссийскую общественно-государственную инициативу «Горячее сердце»
Целью инициативы является чествование и выражение признательности детям и молодёжи, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.
К награждению могут быть представлены дети и молодежь в возрасте до 23 лет включительно, а также детские и молодежные организации и объединения, показавшие примеры, связанные:
- с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих (спасение жизни при пожаре и на водоемах; оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах, автокатастрофах и техногенных катастрофах; защита жизни от преступных посягательств);
- с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных с ограничениями в здоровье;
- с успешной реализацией социально значимых проектов и инициатив, в том числе направленных на оказание поддержки нуждающимся в помощи людям.
Организационный комитет принимает новые представления на награждение в 2026 году до 1 декабря 2025 года.
Подробная информация об участии, документах и условиях подачи заявок размещена на официальном сайте: https://cordis.fondsci.ru/request/request-national/