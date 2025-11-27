Две школы Гатчинского округа – лучшие в областном конкурсе
В 2025 году в Ленинградской области впервые прошел конкурс на лучшую внутреннюю систему оценки качества образования.
С гордостью отмечаем, что образовательные учреждения Гатчинского округа показали блестящий результат. В тройке сильнейших - две гатчинских школы: 1 место – Гатчинская школа № 2, 3 место – Гатчинская школа № 8 «Центр образования».
На конкурс школы представили действующие модели внутренней системы оценки качества образования и результаты образовательной деятельности, подтверждающие ее эффективность.
Эксперты отметили высокую практическую значимость материалов представленных гатчинскими школами. Ведь успех в конкурсе – яркое подтверждение грамотного управления и высокого профессионализма педагогических коллективов.
Комитет образования Гатчинского округа выразил благодарность управленческим командам школ и их руководителям - Галине Борисовне Кульбака и Янине Алексеевне Безродной и пожелал дальнейших успехов в конкурсном движении.