Две школы Гатчинского округа – лучшие в областном конкурсе

Мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, банков, социальных служб, постоянно обновляют свои схемы и легенды. Если вам позвонил незнакомец, заговорил про деньги, требует от вас немедленных действий — не паникуйте. Прервите разговор. А если звонок все-таки встревожил, позвоните в банк и убедитесь, что все в порядке.