Войсковицы: коммунальные сети дали течь

Медицина

И.о. главврача Гатчинской клинической межрайонной больницы Ростислав Павлов рассказал о функционировании системы здравоохранения на Войсковицкой территории и планах на ближайшее будущее.

На сегодняшний день к Войсковицкой амбулатории прикреплено, без малого, 6700 жителей, и медучреждению тяжело справляться с таким потоком пациентов. Укомплектованность кадрами составляет 60 %, особенно не хватает медсестер и врачей-педиатров, и сейчас амбулатория находится в процессе лицензирования педиатрической помощи.

Для привлечения новых специалистов в округе активно работает программа «Земский доктор», «Земский фельдшер», и в следующем году ожидается большое количество выпускников, которые придут работать в первичное звено. Администрация Гатчинской КМБ рассчитывает, что в течение 3-4 лет удастся довести укомплектованность кадрами до 100 %.

Ростислав Павлов акцентировал внимание жителей, что на Войсковицкой территории зафиксировано снижение процента охвата вакцинацией, притом что прививаться нужно и все вакцины есть.

Несмотря на кадровые трудности, Гатчинская КМБ продолжает выездную работу. На 17 декабря запланирован выезд в Войсковицы врача-невролога, эндокринолога и кардиолога.

Новая амбулатория будет построена в Войсковицах на Молодежной улице, на участке № 7. Ориентировочно строительство начнется в марте-апреле 2026 года.

Благоустройство и дорожное хозяйство

С 2022 года на Войсковицкой территории создаются современные общественные пространства – такие как Танковая аллея в поселке Новый Учхоз, памптрек, Центральная аллея. В 2026 году запланировано благоустройство общественной территории «Притяжение», в 2027 – Сиреневой аллеи, в 2028 – площадки возле универсама «Магнит» в Войсковицах. Благоустройство будет включать современное освещение, тротуары, места отдыха.

В рамках концессионного соглашения в сфере водоснабжения в 2022 году была построена станция водоподготовки в Борницком лесу, в 2023 году выполнена модернизация водопроводных сетей протяженностью 1,9 км. В сфере водоснабжения в 2027 году в Войсковицах запланировано строительство новой станции водоподготовки и модернизация водопроводных сетей. Модернизация канализационно-очистных сооружений в Войсковицах уже началась.

В сфере теплоснабжения в 2024–2025 гг. выполнен капитальный ремонт участков теплосети, идущей к домам на площади Манина.

В 2026 году запланирован ремонт центрального проезда на площади Манина и улицы Новоселов в Войсковицах, а также участка в промзоне № 1 и обустройство автомобильной парковки с асфальтовым покрытием на Молодежной улице. В 2027 году ремонт проезжей части на площади Манина продолжится. Также будет отремонтирована улица Фабричная в деревне Карстолово и подъезд к птицефабрике, в Карстолово обустроят тротуар.

В 2028 году в Войсковицах запланирован ремонт автомобильной дороги «Солнечная», Советской улицы и проезжей части на площади Манина от дома № 15 до блок-модульной котельной, а также третий этап ремонта промышленного подъезда № 1.

О «флейтах водосточных труб»

Присутствовавшие на встрече жители выступали со справедливой критикой и жаловались на недоработку службы ЖКХ: плохо посыпаны дорожки, в гололед не подойти к автобусной остановке. Нет освещения в арках – в темноте ходить неудобно и страшно.

Еще одна беда, с которой обратились жильцы домов на площади Манина, – пришедшие в негодность водосточные трубы, из-за которых отсыревают стены.

Также участники встречи говорили о праздношатающихся по вечерам компаниях подростков, которые нервируют прохожих, о необходимости привлекать ДНД, о беспорядке, творящемся на территории возле «Пятерочки».

И жители, и администрация уверены: надо благоустроить площадь в Войсковицах и организовать цивилизованные мес-та для нестационарной торговли, которая традиционно здесь ведется.

Все обсуждавшиеся на встрече вопросы и обращения были зафиксированы, и в течение месяца жители должны получить ответы.

Екатерина Дзюба