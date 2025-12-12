5 лет помогаем детям!

Учредитель Центра – администрация Гатчинского муниципального округа. С первых дней коллектив возглавляет опытный руководитель и педагог Галина Михельсова.

С каждым годом деятельность Центра становится всё более востребованной. С чем это связано, как, кому и чем помогают специалисты Центра, рассказывает заместитель директора Анна Романова.

- Анна Вячеславовна, какова главная цель вашей работы?

- Основная цель – создание комфортных условий для осуществления квалифицированной индивидуально-ориентированной педагогической, психологической и социальной помощи, способствующей получению детьми и подростками от 0 до 18 лет, имеющими проблемы со здоровьем, а также находящимся в трудной жизненной ситуации, качественного общедоступного бесплатного общего образования.

- Такая работа проводилась в Гатчине и районе и 10, и 20 лет назад. Почему вы отмечаете только пятилетие?

- Несомненно, похожая помощь оказывалась в Гатчине и Гатчинском районе и ранее учреждениями разных ведомств. Так, к примеру, в школах и детских садах можно было получить педагогическую помощь, социальную помощь оказывал центр «Дарина».

Психолого-педагогическая помощь, в том числе коррекционная помощь, в Гатчинском округе оказывалась в основном в дошкольных образовательных учреждениях. В общеобразовательных учреждениях специалисты коррекционного профиля были редкостью, а самое главное – они не могли оказать помощь всем нуждающимся обучающимся.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года определил основные направления реализации права на получение качественного образования каждым человеком без дискриминации, в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), на основе специальных педагогических подходов, в том числе организации инклюзивного образования. В федеральном законе впервые закреплено понятие, что органы местного самоуправления имеют право на создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, обозначены их основные направления. В отдельных муниципалитетах Ленинградской области были открыты подобные центры – в Гатчинском округе осуществляла деятельность только психолого-медико-педагогическая комиссия, имеющая узкие полномочия.

Инициатива Г.И. Михельсовой о создании Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи нашла понимание и поддержку комитета образования и администрации Гатчинского округа. Так в 2020 году было принято решение о создании в системе образования Гатчинского округа особого учреждения, аккумулирующего и координирующего все виды коррекционной помощи, которые раньше были разрознены. Мы считаем датой создания нашего Центра 25 декабря 2020 года, когда учреждение было зарегистрировано как юридическое лицо.

За пять лет многое изменилось и в законодательстве, да и у нас. Методом проб и ошибок создавали учебно-материальную базу. В течение пяти лет благодаря муниципальному финансированию, а также огромной помощи депутатов Законодательного собрания Ленинградской области были отремонтированы и оборудованы необходимыми техническими средствами все учебные кабинеты, закуплено учебно-методическое оборудование – комплекты для психоэмоциональной коррекции. Оборудованы кабинеты учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, методический кабинет.

- Это связано с тем, что у нас стало больше детей, нуждающихся в коррекционной помощи?

- Одним из структурных подразделений Центра является территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая проводит комплексную психолого-педагогическую диагностику, определяя образовательный маршрут ребенка от 0 до 18 лет и специальные условия его обучения. Комиссия ведет учет детей, прошедших комплексное обследование. Мы отмечаем, что за пять лет произошли большие изменения. Если в 2020 году комиссия обследовала 1650 детей за год, то в 2025-м – 2050. С каждым годом увеличивается количество детей с задержкой психического развития, что способствует перепрофилированию многих логопедических групп и говорит о проблемах развития детей.

- Почему?

- На эту тему можно только поразмышлять. Мы думаем, это связано с гаджетами. Развитие детей, которое должно быть предметно-практическим, заменяется интерактивным. К сожалению, природа пока не перестроилась, чтобы ребенок в этих условиях развивался в норме.

Мы разъясняем родителям, как это влияет на будущее ребенка, что ребенок должен взаимодействовать с теми предметами, которые должны быть в его возрасте, а для этого нужно отодвинуть на второй план свое спокойствие и удобство и как можно реже давать гаджеты.

Причиной увеличения детей с различными нозологиями является появление на свет новорожденных на очень ранних сроках беременности.

Согласно закону об образовании, все граждане считаются обучаемыми, даже имеющие тяжелые множественные нарушения здоровья. В настоящее время для данной категории детей разработаны специальные про-граммы, детям должно быть обеспечено сопровождение учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, тьютором и/или ассистентом. Таким образом, количество не только детей и подростков, но и граждан старше 18 лет, не получивших соответствующее образование в течение жизни, но желающих его получить, значительно увеличилось.

Раньше дети с тяжелыми множественными нарушениями здоровья получали либо социальную, либо медицинскую помощь. Уже несколько лет мы определяем образовательный маршрут для граждан, которые не имели возможности получить образование. Самому старшему гражданину, которому был определен образовательный маршрут, исполнилось 72 года.

- Откуда в наше время берутся взрослые необразованные люди?

- Это граждане, проживающие в психоневрологическом интернате. Они имеют право получить образование по той программе, которая соответствует их возможностям.

Администрация психоневрологического интерната проводит опрос своих подопечных. К тем, кто желает получить образование, мы выезжаем и определяем образовательный маршрут. Затем к взрослым ученикам прикрепляется учитель, организуется класс, и люди получают образование по адаптированным программам.

- Выходит, спрос на помощь Центра только растет?

- Безусловно, с появлением Центра помощь стала более доступной. Деятельность нашего учреждения выстраивается с учетом специфики детей и подростков и представляет собой организованную психолого-педагогическую среду.

Основным этапом начала любой последующей работы с детьми и подростками, родителями и педагогами является комплексное диагностическое обследование, которое в течение пяти лет прошли более 12 тысяч детей и подростков Гатчинского округа.

Рекомендации, данные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, способствуют созданию в образовательных учреждениях округа специальных условий обучения для детей и подростков с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе при проведении государственной итоговой аттестации.

В нашем Центре коррекционную помощь индивидуально и в группах ежегодно получают 150 детей и подростков, имеющих различные нарушения. Это дети с задержкой психического развития, расстройством аутистического спектра, нарушениями интеллекта, нарушениями поведения и социальной адаптации. Помимо этого, мы готовы оказать помощь любому ребенку, который испытывает трудности в любой сфере деятельности.

К нам может обратиться любая семья, имеющая детей, которые испытывают определенные трудности в развитии, поведении, взаимоотношении с одноклассниками, родителями, педагогами.

С 14 лет подросток может самостоятельно обратиться и получить квалифицированную помощь, что играет важную роль в дальнейшей их социализации, получения ими профессии.

Ежегодно за консультативной помощью в Центр обращаются более 9600 участников образовательных отношений.

На протяжении пяти лет Центр является базовой опорной площадкой Регионального консультативного центра Ленинградской области, в рамках деятельности которого до 500 родителей (законных представителей) получают консультативные услуги по вопросам образования и воспитания детей.

Также хочу отметить, что мы никому не отказываем. Все услуги, предоставляемые специалистами Центра, бесплатны.

- Задач много. Велика ли команда центра?

- Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений осуществляют 18 педагогов, среди которых есть высококвалифицированные специалисты, есть и молодые коллеги.

Когда мы только начинали, основной нашей задачей было создать профессионально грамотный коллектив, способный решить любые задачи, помочь гражданам, в первую очередь детям, и, конечно же, заработать себе соответствующий имидж. Это важно, потому что сейчас в образовательных учреждениях округа значительно увеличилось количество учителей-логопедов, учителей-дефектологов и педагогов-психологов. У нас работают специалисты с именем, которых знают в округе – именно к ним родители записывают ребенка на занятия или консультацию. Есть уникальные специалисты, в том числе разработавшие программу для детей с нарушением аутистического спектра.

Специалисты нашего Центра оказывают методическую помощь специалистам служб сопровождения: обучаем и консультируем учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов. При определенных трудностях специалисты служб сопровождения приезжают к нам, по запросам мы выезжаем в образовательные учреждения.

Специалисты Центра осуществляют сопровождение семьей, находящихся в кризисных ситуациях. В 2025 году психологическую помощь получили 18 детей из семей участников специальной военной операции.

- С какими учреждениями взаимодействует Центр?

- Со всеми заинтересованными ведомствами и структурами: органами здравоохранения, социальной защиты населения, комитетом по опеке и попечительству, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и другими, что является ключевым звеном в решении проблем, которыми занимается учреждение. Только в 2025 году 39 несовершеннолетних прошли психологическую диагностику о степени готовности к школьному образованию и исследование межличностных внутрисемейных отношений. В 12 случаях была проведена экспертная работа в рамках межведомственного взаимодействия по обращению службы судебных приставов. Также ведется профилактика и противодействие агрессии и травли среди подростков и молодежи.

Работа учреждения максимально приближена к населению, включая социальное партнерство с образовательными учреждениями всех типов системы образования Гатчинского округа, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Изучение опыта работы коррекционных учреждений способствует повышению профессионального уровня специалистов Центра, а также специалистов служб сопровождения образовательных организаций округа.

Центр является организатором конкурсов профессионального мастерства «Лучший учитель-логопед (дефектолог)» и «Лучший педагог-психолог».

И как результат – наши успехи на региональном уровне. Победителями муниципального этапа и участниками областного конкурса «Учитель-логопед (дефектолог) года» стали: в 2023 году – А.В. Смирнова (детский сад № 51), в 2024 году – Н.Д. Солошина (Пламенская школа). В 2025 году звания «Учитель-дефектолог года» удостоена Ю.Ю. Мозговая (детский сад № 12).

В конкурсе «Педагог-психолог года» победителями муниципального этапа и участниками областного стали: в 2022 году – Е.П. Плотникова (детский сад № 54), в 2024 году – С.В. Бочарова (детский сад № 23), в 2025 году – А.В. Смирнова (детский сад № 51).

- Как вы участвуете в просветительской работе?

- Мы в постоянном поиске, используем разные формы и методы просветительской деятельности. В Центре создан клуб родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра, работает балинтовская группа по профилактике преждевременного выгорания для учителей опытных и молодых учителей, неоднократно выступали на окружных родительских собраниях.

Наш Центр является организатором одной из просветительских площадок Всероссийского Дня распространения информации об аутизме. Просветительские встречи для разных аудиторий ежегодно проходят на базе образовательных учреждений и учреждений здравоохранения Гатчинского округа.

По традиции к Всемирному дню инвалидов мы проводим праздник и единый день консультирования совместно с Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов и детской поликлиникой.

- В этом году на базе Центра открылась школа приемных родителей.

- В год 5-летия были внесены изменения в учредительные документы Центра в связи с передачей учреждению части государственных полномочий по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка, лишившегося родительского попечения.

Школа приемных родителей открылась в марте. Это для нас новое интересное направление. Ведут его наши педагоги-психологи. Школа уже сделала первые выпуски: 60 гатчинцев успешно прошли обучение, получили сертификат и многие уже взяли детей в семью на воспитание.

- Благодарю вас за интересный рассказ. От всех гатчинцев поздравляю ваш дружный коллектив с пятилетием!

Татьяна Можаева