«Я тоже так могу»: как дети открывали для себя мир цифровых технологий и AI

Сбер, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и школа программирования «Алгоритмика» разработали и реализовали по всей стране образовательную программу для детей с опытом сиротства и воспитанников детских домов. В Ленинградской области обучение прошли 94 ребенка, из них 82 – в Санкт-Петербурге.

Участники осваивали и развивали востребованные цифровые навыки: изучали современные технологии, основы программирования, промптинга и создание компьютерных игр с помощью искусственного интеллекта.

Программа, рассчитанная на 20 академических часов, открыла перед детьми новые горизонты и позволила проявить себя в творчестве, точных науках и цифровых технологиях. Под руководством опытных педагогов и профессиональных наставников ребята познакомились с такими современными инструментами, как нейросети ГигаЧат и Kandinsky.

Каждый ребёнок самостоятельно определил, над каким проектом работать — комиксом, мультфильмом или игрой, — что способствовало развитию инициативности и творческого мышления.

Занятия проходили офлайн. Программа была составлена с учётом возрастных особенностей и реализовывалась в двух группах: «Нейросмена. Мои первые проекты с ИИ» — для детей 9–11 лет и «Нейросмена 2.1» — для подростков 12–18 лет. Каждая группа занималась в течение 5 дней по 4 академических часа ежедневно. В проекте приняли участие ребята с самыми разными интересами.

Александр Закурдаев, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области

«Технологии – это язык даже не будущего, а уже настоящего. И наша задача –дать каждому ребенку возможность научиться на нем говорить. Программа «Нейросмена» – не просто уроки цифровой грамотности. Это окно в мир новых возможностей, где ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут раскрыть свой талант, поверить в себя и сказать: «Я тоже так могу!». Мы открываем для них горизонты цифрового творчества, даем инструменты для самореализации и верим, что именно за такими детьми – технологичное будущее России».

Фото freepik.com