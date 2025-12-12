Кубок – у гатчинских ватерполистов

«Кадетские школьные старты» – название турнира по

водному поло среди школьников и кадетов, этапы которого проходят в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и городах воинской и трудовой славы в спортивном сезоне

2025–2026 года.

Турнир проводится в рамках проекта «Лига чемпионов ЦСК ВМФ». Девиз проекта – «С ватерпольным мячом к курсантским погонам».

В итоговый турнир соревнований в этом году вышли 7 команд: четыре из Москвы – «Дельфин», «Динамо», сборная школьников Москвы, «Первый кадетский корпус города Москвы»; «Белые медведи» из Санкт-Петербурга, «Академия» из Гатчины, «Fly fish» из Московской области.

Игры проходили в двух локациях: в водном комплексе города Королёв и в бассейне «Первого кадетского корпуса города Москвы». В бассейнах царила боевая атмосфера. Все команды по силе и упорству были равными, поэтому победа порой определялась только в серии пенальти.

Команда «Академия» из города Гатчины (тренер команды – Илья Александрович Гулов) заняла первое место и стала обладателем Кубка в возрастной категории до 14 лет и заняла второе место в категории до 16 лет.

Татьяна Можаева