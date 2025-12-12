Ленинградский проект по развитию сельского туризма отметили на форуме Travel Hub 2025

Проект «Лаборатория сказок Серебряного Ожерелья России» объединяет три региона: Ленинградскую, Мурманскую и Архангельскую области. Оживляет древние легенды и сказки малых народов Русского Севера — вепсов, саамов, поморов. Превращает забытые истории в современные мультфильмы, комиксы и подкасты, чтобы культурное наследие стало интересным и близким для нового поколения.

Самобытность инициативы отметила Любовь Совершаева, заместитель полпреда президента РФ в СЗФО: «Этот удивительный проект приезжает в небольшие, отдалённые уголки наших субъектов. Появляются новые арт-объекты, благоустраивается территория, собираются былины и сказки, выходят мультфильмы. И люди благодарны, что о них вспомнили. Гостеприимство, душевность настолько располагают, что хочется и дальше, и дальше продвигаться».

Вместе с жителями деревень команда «Лаборатории сказок» создаёт в сёлах арт-объекты по мотивам местных сказок, проводят спектакли-чтения, снимают об этом тревел-блоги и телевизионные сюжеты.

«В проект заложена механика глубокого участия местных жителей, он буквально основан на живых чувствах людей — и местных, и путешественников. Жители сами выбирали, что именно хотят воплотить на их территории. И это доверие помогло создать картины, которые вызывают эмоции и главное — желание приехать», — отметила Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.

Сюжет «Путешествие в Вепсский сказочный лес» — это три дня в сердце вепсского леса, наполненные песнями, сказками и теплотой местных жителей: жизнь в ритме деревни, запись старинных обрядов, установка арт-объекта, поиски заветного камня и душевные чаепития с пирогами, пахнущими детством.