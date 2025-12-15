Гатчинских ученых отметили на федеральной премии
Коллектив научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» - ПИЯФ стал дипломантом общероссийской общественной премии «Стандартизатор года – 2025».
Награда получена в номинации «За практический вклад в разработку стандартов, имеющих большое экономическое и социальное значение».
В НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ ведущий научный сотрудник Научного центра комплексной безопасности А. Башаричев является сертифицированным экспертом по стандартизации и представляет институт в Техническом комитете по стандартизации «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» МЧС России
Коллективом Научного центра комплексной безопасности проведен анализ более 160 проектов документов по стандартизации национального и межгосударственного уровня, принято активное участие в большинстве проводимых ТК 071 заседаний.
