Способов восстановить доступ к аккаунту Госуслуг после «заморозки» стало больше

Аккаунты «замораживают» только в случае подозрительной активности. Эта мера применяется для защиты от мошенников с декабря 2024 года.

Использовать Цифровой ID в Мах для восстановления доступа к полному функционалу Госуслуг ранее чем через 72 часа — не обязательно. Пользователь может по своему усмотрению выбрать другой способ или дождаться, когда истечёт период «заморозки».

Почему «замораживают» аккаунты на 72 часа

В случае подозрительной активности пользователя ограничивается вход в разделы портала с финансовой информацией и возможность авторизоваться с помощью Госуслуг, например, на сайтах микрофинансовых организаций и в приложении «Госключ».